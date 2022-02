La nova rotonda que hi ha situada a l’entrada sud al nucli urbà de Súria ja compta amb una vorera lateral per a vianants al llarg de tot el seu recorregut. La seva construcció ha anat a càrrec d’ICL, arran d’una petició realitzada per l’Ajuntament a aquesta empresa i a la Generalitat.

D’aquesta manera es dona continuïtat al pas de vianants al llarg de tota la rotonda, que en el moment de l’entrada en servei d’aquesta obra quedava interromput. La nova vorera també disposa de xarxa de protecció metàl·lica per a la seguretat de les persones usuàries. La rotonda va ser construïda per ICL dins de les previsions del Pla Director Urbanístic (PDU) de la Mineria del Bages com a element de millora de la circulació, i no ha tingut cap cost per a l’Ajuntament. La titularitat de la carretera C-1410z, on es troba ubicada la nova rotonda d’entrada, és de la Generalitat. La rotonda va ser inaugurada oficialment el passat mes de desembre.