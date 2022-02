La moda d’amuntegar pedres al medi natural, que es coneixen com a caramulls, amb un sentit espiritual o pel simple fet de deixar constància que s’ha passat per l’indret, ha proliferat amb força a casa nostra. El que pot semblar una acció innocent i, fins i tot anecdòtica, altera l’ecosistema natural fins al punt que desprotegeix la vegetació i altera l’hàbitat d’algunes espècies. Un dels indrets on aquesta pràctica s’ha anat estenent ens els darrers anys és al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, que ara ha decidit posar-hi mà i col·locarà rètols per alertar als visitants de l’impacte que suposa per al medi ambient moure roques i minerals.

Amb la globalització, en els darrers anys, les muntanyetes de pedres han sorgit com bolets en camins, cims, platges i ribes i han convertit en una tradició una pràctica que poc té a veure amb la nostra cultura. Es tracta d’unes construccions espirituals exportades d’Àsia, que tindrien el seu origen al Nepal, on els budistes les creen a llocs considerats sagrats i com a representació de l’equilibri interior. Són presents, però, en diferents punts del planeta.

La zona del mirador de Sant Jeroni, el camí i l’ermita de Sant Miquel o el camí nou de Sant Joan són alguns dels punts de la muntanya de Montserrat on els pilots de pedres amuntegades s’han convertit en un element més del paisatge. Des del parc natural alerten que els caramulls de pedres no són elements naturals o culturals tradicionals del massís montserratí i, per això, demanen als visitants i excursionistes que deixin «d’alterar el paisatge jugant a fer construccions».

Fins ara, el parc natural havia centrat les seves accions en treure els caramulls i alertar a través de les xarxes socials dels perills mediambientals d’aquesta pràctica. Ara, però, ha decidit fer un pas més i, com ja han fet alguns espais protegits, es posaran rètols per conscienciar als visitants i informar-los que «les roques o pedres sobre el terra tenen múltiples funcions que resulten essencials per al funcionament de molts ecosistemes: retenen la humitat del sòl, afavoreixen la germinació de les llavors i l’arrelament de les plantes, aporten petits espais d’ombra i constitueixen un refugi imprescindible d’invertebrats».

Marina Cabré, tècnica en gestió forestal i medi natural del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, explica que es tracta d’una pràctica que al massís «ja fa temps que està vigent, però cada cop es va estenent més» i creu que «la gent ho fa sense tenir consciència del que està fent».

Cabré posa èmfasi en la repercussió que tenen per la flora i la fauna accions com aquestes «que fan que la humitat no es retingui dins del sòl i amb la sequera, que cada cop anirà a mes, és important que les pedres es quedin al seu lloc». A banda d’això, també «afavoreixen la germinació d’algunes llavors i fan que les plantes arrelin més». En aquest sentit, explica, «si mous les pedres acabes erosionant el sòl i traient les ombres que necessiten moltes plantes o molts invertebrats, com els escorpins o escarabats, i estàs alterant el seu refugi». En definitiva, «generes canvis i pots repercutir negativament al medi natural».

Són caramulls, no fites

Cabré aclareix que els munts de pedres que es poden veure en diferents punts del parc no són fites, com es pot pensar erròniament, «perquè les fites són per senyalitzar camins o parcel·les de propietaris i això són caramulls, que significa un munt d’alguna cosa, en aquest cas de pedres, i no senyalitzen res».

Per tot plegat, des del parc natural fan una crida a gaudir de la muntanya, però respectant-la. «Contra menys la toquis millor, perquè qualsevol acte, encara que sigui petit, pot fer canviar l’ecosistema i cal educar i conscienciar la societat que el medi es fràgil i cal tractar-lo amb cura».