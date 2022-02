La recollida selectiva del residu tèxtil per part d’Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha augmentat el 23% a la comarca del Bages el 2021. Així es desprèn del balanç realitzat per l’entitat, que l’any passat hi va recuperar més de 185 tones de tèxtil usat per donar-los una segona vida.

L’entitat sense ànim de lucre va recuperar 185,9 tones l’any passat per 150,6 de l’exercici anterior, la qual cosa es tradueix en un increment del 23,4%. El residu tèxtil (roba, calçat, complements i tèxtil de la llar), que es diposita en els contenidors situats en la via pública, equival a 752.000 articles de roba, que són classificats a la planta de preparació per a la reutilització que Humana té a l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental). La major part tindrà una segona vida: el 50% es pot reutilitzar i més del 35%, reciclar. Els municipis del Bages on l’entitat ha fet una recollida més gran de roba són Santpedor (39,3 tones), Sant Joan de Vilatorrada (32,1), Navarcles (21,2) i Manresa (9,1 tones). «Estem molt agraïts per les donacions de la ciutadania i molt contents de l’increment en la recollida selectiva. Tanmateix, encara queda molt camí per recórrer», afirma Àgata Soler-roig, responsable de l’àrea de Recollida d’Humana a Catalunya. Segons l’entitat, el 40% de la roba que tenim als armaris no s’utilitza en tot un any. L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) calcula que es generen anualment 166.000 tones de residu tèxtil a Catalunya; cada ciutadà en llença aproximadament 20 kg de mitjana.