L’Ajuntament de Súria ha incorporat un apartat dedicat als animals de companyia a la web municipal amb l’objectiu de facilitar la consulta de normatives, serveis i recomanacions per assegurar una tinença responsable i evitar molèsties a altres persones. La posada en marxa d’aquest apartat coincideix amb una nova campanya informativa sobre el cens genètic caní, un registre municipal de caràcter obligatori que funciona des de l’any 2017. La campanya ha consistit en la difusió de cartells i fulls informatius al carrer, a establiments de la vila i a les xarxes socials. L’objectiu d’aquest registre és evitar abandonaments d’animals adults o cries, perseguir els robatoris de mascotes i identificar els excrements que les persones propietàries no recullin de la via pública.