Cardona ha començat a fer realitat el nou polígon industrial La Cort II, que és fruit de la col·laboració entre les institucions i el món empresarial. L’Ajuntament de Cardona, l’Incasòl i empresaris de la zona van presentar ahir la primera fase per materialitzar el nou sector industrial, que ha de permetre el desenvolupament econòmic del municipi amb la consolidació de les empreses existents i la creació de sòl perquè es puguin implantar noves activitats. El nou polígon es desenvoluparà en dues fases, tindrà una superfície total de 34,5 hectàrees i una inversió de 5 milions d’euros. Les obres de la primera fase, de prop de 10 hectàrees, es preveuen iniciar a principi de l’any vinent.

En la primera fase de desenvolupament del nou polígon industrial La Cort II de Cardona, l’Ajuntament i l’Incasòl han comprat el 30% del terreny (el 15% cada administració) i el 70% restant l’han adquirit empresaris i industrials del territori. L’objectiu principal d’aquesta primera actuació, amb un pressupost de 3 milions d’euros, és donar resposta a la demanda existent de sòl industrial per part d’empresaris de Cardona, però també impulsar l’atracció de noves indústries i empreses a la resta de sòl que quedarà disponible.

Un projecte per potenciar l'economia

Segons l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, el nou polígon és un projecte de «vital importància per al desenvolupament econòmic i social de la vila» i que «neix de la necessitat d’ampliar el polígon actual de La Cort, que es va crear fa 25 anys, i que en aquest moment ja no té sòl disponible». El nou sector industrial estarà ubicat al nord de la carretera C-55, just a l’altra banda d’on hi ha l’actual polígon.

La primera fase de desenvolupament del sector ha de permetre, segons l’alcalde, donar cobertura a les necessitats d’ampliació de sòl que tenen algunes empreses locals punteres perquè puguin seguir generant activitat econòmica al municipi i ampliar els llocs de treball, com Aira Robotics o Semen Cardona, i evitar-ne d’aquesta manera la seva deslocalització. En aquest sentit, a principi de mes, l’Incasòl, l’Ajuntament de Cardona i diversos industrials de la zona van formalitzar l’adquisició d’un total de 82.485 metres quadrats dels quals el 30% va ser adquirit per les administracions a parts iguals i el 70% restant pels empresaris interessats.

La presidenta de l’Incasòl, Mercè Conesa, subratllava ahir el fet que el projecte sigui fruit «d’una aliança público-privada». Això, va assegurar, «ens fa sentir molt més acompanyats i més segurs perquè permet desenvolupar un sector on hi ha unes empreses que ja han adquirit el compromís de situar-s’hi». Conesa va destacar també les bones connexions del polígon, a tocar la C-55, i va expressar el seu compromís «de donar resposta als empresaris que han apostat per participar en el lideratge del projecte».

El consistori calcula que aquesta primera fase de desenvolupament comportarà la creació d’una cinquantena de nous llocs de treball i que quan el polígon es completi amb la segona fase, que sumarà una vintena d’hectàrees més de sòl industrial per atreure noves empreses, hi haurà «una inflexió important» en la creació d'ocupació.

Actualment, està en tramitació el pla parcial, que concreta l’ordenació del nou polígon i es preveu la seva aprovació definitiva al segon trimestre d’aquest any. L’objectiu és licitar les obres aquesta tardor i iniciar-les durant el primer trimestre del 2023. El seu desenvolupament suposarà una inversió aproximada de 5 milions d’euros, dels quals 3 s’invertiran en aquesta primera fase.

Diversificació en els sectors

El desenvolupament del nou polígon ha de facilitar la consolidació i ampliació del teixit econòmic lligat al territori i diversificarà l’activitat, històricament molt centrada en la mineria. El tancament de la mina als anys 90 i, posteriorment, la clausura de la planta de producció de clor d’Ercros, l’any 2018, va provocar una important reducció de l’activitat econòmica, que ha tingut com a conseqüència una important davallada de la població del municipi.

En aquest sentit, l’alcalde de la població destacava ahir que «volem que Cardona sigui un pol d’atracció d’activitat econòmica i que la gent vingui a viure i a treballar a la vila». Per això, va dir, «aquest és un projecte estratègic en l’ambició que tenim de fer créixer el poble».