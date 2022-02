Navarcles ha viscut aquest cap de setmana els actes principals de la seva Festa Major d’Hivern en honor a Sant Valentí. Els 40 anys dels gegants, que es van celebrar diumenge amb una trobada, i la tradicional Febrada, que ahir va fer la primera representació, han estat els principals protagonistes de la celebració.

Una cercavila pels carrers amb totes les colles participants va servir diumenge per festejar el 40 aniversari dels gegants de Navarcles. Un cop acabada la ruta pel poble, a la plaça de la Vila es va fer la concentració de colles i el ball de gegants. Els actes es van completar amb la Ruta dels Senders, el 41è Aplec de la Sardana i un espectacle infantil.

Ahir, diada de Sant Valentí, es va fer la primera representació de La Febrada, que enguany porta per títol Llamps i trons (El miracle de la Font Nova). La 33a edició del muntatge teatral, escrit i dirigit per Jaume Costa, narra un any de molta secada a Navarcles. L’obra es pot tornar a veure dissabte i diumenge vinent.