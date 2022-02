El departament de Salut de la Generalitat està treballant per buscar un substitut que pugui cobrir tan aviat com sigui possible la plaça de metge de família que quedarà vacant al Pont de Vilomara quan es jubili un dels dos facultatius que hi ha ara al consultori municipal i que, segons l’Ajuntament, es preveu de manera «imminent».

Fonts del departament han assegurat que hi ha la voluntat de cobrir aquesta plaça, de manera que el municipi continuarà tenint dos metges de família com fins ara. Tanmateix, Salut admet les dificultats per trobar professionals que puguin garantir aquest relleu: «Hi ha una mancança i costa trobar els perfils adequats, però la voluntat és aquesta i s’hi està treballant». De totes maneres, en aquest context no es pot concretar una data exacta d’incorporació del nou metge que vingui, i no es descarta la possibilitat que entre la baixa del que es jubila i l’alta del nou facultatiu hi pugui haver un temps de provisionalitat amb un de sol.

Tot plegat ha generat preocupació al poble i a l’Ajuntament, a qui responsables territorials de l’ICS haurien manifestat dies enrere la intenció de no cobrir aquesta plaça, aplicant un nou model d’atenció primària però deixant un sol facultatiu per tot el municipi, de 4.000 habitants. Tanmateix, el departament insisteix ara que s’ha estudiat el cas, i que té la voluntat de mantenir dos metges de família al poble independentment de la revisió que es pugui fer en un futur del model d’atenció primària en el conjunt de Catalunya, i que passa per potenciar tràmits que, quan es pugui, evitin la presencialitat d’usuaris als ambulatoris i centres mèdics de primària.

Problemes a pediatria

Més enllà de la situació que es viu al Pont amb els metges de família, el govern municipal també lamenta «la precària atenció pediàtrica amb la que compta el municipi» arran de la baixa de la titular de la plaça «que no ha estat coberta pel departament». Segons denuncia l’Ajuntament, això obliga les famílies a desplaçar-se a Sant Vicenç o, per altra banda, «es col·lapsa el servei del CAP, afectant greument la qualitat de les visites i la disponibilitat d’atenció als infants». Fonts del departament expliquen que hi ha sobre la taula un estudi sobre la reordenació de l’atenció pediàtrica, en la direcció de construir un model d’àmbit territorial.

Davant d’això i del temor que com a mínim hi havia fins ara al poble de quedar-se amb un sol metge, el grup parlamentari socialista, que governa en aquest municipi, i a instàncies de l’Ajuntament, va presentar ahir una Proposta de Resolució al registre del Parlament sobre els problemes en aquest consultori mèdic per tal que sigui tractada davant la Comissió de Salut. L’alcalde, Enric Campàs, sosté que «no demanem més del que tenim, sinó que reclamem el que teníem, que creiem que és el mínim per poder mantenir un servei d’atenció primària digne».