El Consell Municipal dels Infants posarà bústies a les escoles per recollir suggeriments i propostes de tot l’alumnat sobre la millora de la vila. Les idees recollides seran traslladades a l’Ajuntament en reunions periòdiques que els membres del Consell mantindran directament amb l’alcalde i la resta de l’equip de govern municipal.

Aquesta és una de les noves accions que el Consell Municipal dels Infants desenvoluparà a partir d’aquest curs, segons es va anunciar en l’acte de renovació parcial d’aquest organisme de consulta i participació. El Consell és format per representants de l’alumnat de les escoles surienques d’educació primària (Francesc Macià, Salipota i Fedac), elegits democràticament pels seus companys i companyes.

L’acte de renovació parcial va tenir lloc al saló de sessions de la Casa de la Vila amb la participació de l’alcalde Albert Coberó, la regidora de Seguretat Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i Solidaritat, Olga Tena, i la regidora de Joventut, Esports, Participació Ciutadana i Turisme, Montserrat Albacete. També hi eren presents membres del Consell, professorat de les escoles, altres membres de la corporació i la coordinadora tècnica d’aquest organisme consultiu i de participació.

El Consell Municipal dels Infants el componen per a aquest curs 2021-22 Nil Cardona (Escola Fedac), Vicenç Cardona (Escola Francesc Macià), Amalia Cazorla (Escola Fedac), Aina Espejo (Escola Francesc Macià), Brandon Ferre (Escola Fedac), Marc Flores (Escola Francesc Macià), Elia Navarro (Escola Salipota), Bruna Pubill (Escola Francesc Macià), Martina Reguant (Escola Fedac), Jaume Sagués (Escola Salipota), Nayara Sena (Escola Salipota), i Guillem Terrones (Escola Salipota).

En el transcurs de l’acte, l’alcalde Albert Coberó va explicar que l’Ajuntament es proposa “reactivar” el Consell Municipal dels Infants, després de dos anys complicats per a tothom a causa de l’impacte de la pandèmia.

La regidora de Benestar Social hi va afegir que un dels objectius d’aquesta nova etapa és que el Consell es refermi com “una eina de participació”. Per la seva banda, la regidora de Participació va explicar altres activitats previstes per als propers mesos, com la celebració del Dia Mundial del Joc amb la participació del Centre Obert El Brot. L’acte de renovació parcial va servir per donar la benvinguda als nous membres i per agrair el treball dels que hi continuen i dels que han arribat al final del seu mandat de dos anys. També van ser lliurats records als membres sortints i van ser presentades les noves samarretes del Consell.