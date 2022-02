L’abadia de Montserrat rebrà aquest diumenge 20 de febrer la 53a Flama de la Llengua Catalana, i es mantindrà encesa a l’atri de la basílica fins a la seva pròxima renovació, l’any vinent. Aquesta serà la tercera i última de les tres cites de la Renovació de la Flama de la Llengua d’enguany. La primera va tenir lloc el passat 30 de gener a Prada de Conflent, on va tornar a encendre’s a la tomba de Pompeu Fabra, com ja és habitual. La segona va ser el passat diumenge 13 de febrer, en què la flama va ser portada fins al cim del Tossal del Rei, on conflueixen Catalunya, València i Aragó, com a símbol de la unitat de la llengua.

La flama serà portada a peu des de Monistrol, i un cop arribats al peu del Monestir es farà una cercavila per les places inferiors del recinte, que comptarà amb el grup de percussió Kabum i els Tabalers del Barri del Farró. Tot seguit, l’abat els donarà la benvinguda a l’entrada de la basílica. Al final de la missa conventual i del posterior Cant del Virolai, es procedirà a la cerimònia d’encesa de la llàntia de la Flama de la Llengua, situada a l’atri de la basílica, seguida d’uns breus parlaments. La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya és responsable d'aquests actes, i cada any els encarrega a una entitat. En aquesta ocasió el Club Excursionista de Gràcia n’ha estat el responsable, coincidint amb el seu centenari. Així, després de l’encesa es farà l’acte de traspàs del relleu a l’Agrupació Científico-Excursionista de Mataró, entitat que assumirà la Renovació de la Flama el 2023. Acabat aquest acte, tots els assistents seran rebuts a la Sala de la Façana del monestir (amb una limitació d’aforament de 140 places), on es podrà escoltar una ponència de Joan Josep Isern, crític literari, escriptor, professor de català i comissari de l’Any Joan Triadú, sobre la necessitat i la vigència de la renovació de la Flama, en el context actual de defensa de la llengua. L’acte conclourà amb el Cant dels Segadors i la jornada es completarà amb un dinar amb els responsables de les entitats organitzadores.