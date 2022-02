Súria ha posat en marxa aquesta setmana els treballs preparatoris per a l’enderroc de l’edifici municipal de Cal Pau, amb previsions que les tasques pròpiament de demolició ja es comencin a executar dins d’aquest mateix febrer. Els treballs s’allargaran uns quatre mesos, i han de deixar el solar net per a la posterior construcció d’un centre de Servei d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural (SAIAR) per a la gent gran, del qual ja s’està redactant el projecte.

Les primeres actuacions es concentren a la part posterior de l’edifici, on des de dilluns ja s’estan col·locant les tanques i senyals dels canvis en la mobilitat de la zona. I és que, el primer que s’enderrocarà, i possiblement ja es comenci a fer aquest mateix mes, serà tot el sector del darrere, amb façanes als carrers Sant Lluís i Sant Antoni Maria Claret. Aquesta primera fase obliga a tallar la circulació de vehicles pel carrer Sant Lluís des del carrer Sant Antoni Maria Claret, on la mobilitat quedarà restringida als vianants mentre durin les obres. Un cop fet l’enderroc en aquest àmbit, es procedirà a la demolició del que quedi de l’immoble, incloent la part davantera amb la façana que dona al carrer Salvador Vancell. Els treballs es van licitar el mes d’octubre passat per un import de 275.121 euros, i estaran coordinats pels serveis tècnics de l’àrea municipal d’Urbanisme. En el procés de demolició es tindran en compte les servituds de pas existents, la seguretat dels edificis contigus, l’existència de línies elèctriques i la minimització de l’impacte mediambiental. També es preveu el condicionament de l’espai resultant de l’enderroc per deixar-lo en òptimes condicions de seguretat fins a la construcció de la nova edificació prevista. L’edifici de Cal Pau, que durant prop d’un segle va ser hostal i restaurant, fou adquirit per l’Ajuntament el 2015 i ocupa 2.100 m2. Punt final a la biblioteca L’enderroc de l’edifici posa punt i final al debat que s’havia generat al poble sobre el futur de l’immoble, bàsicament a l’entorn de la proposta d’ubicar-hi la nova biblioteca en base a un avantprojecte que havia dissenyat l’anterior govern de CiU, ERC i aiS, mentre que l’actual, integrat pel PSC i el GIIS, s’hi ha oposat frontalment i des d’un principi ha apostat per l’enderroc i la construcció d’un centre de dia per a persones grans amb un grau de suficient autonomia personal. En canvi, proposa ubicar la biblioteca al solar de l’antic cinema Califòrnia. Els partidaris de l’anterior projecte, que van crear una plataforma veïnal, han insistit fins al darrer moment en la necessitat de no enderrocar Cal Pau i adaptar-hi la biblioteca, entenent que ara el projecte s’ha de fer nou i s’endarrerirà. A més, consideren que les necessitats que pot cobrir el SAIAR ja ho estan amb el centre de dia de la residència Bell Repòs.