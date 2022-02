Les postes de sol ja són atractives per si soles. Si el declivi de l’astre porta afegit un efecte natural únic i exclusiu (en un lloc i unes dates concretes), l’atractiu es multiplica. I si el fenomen es reforça i es combina amb altres elements sensorials, l’espectacle queda rodó. És el que aquest dijous s'ha aconseguit a Castellbell i el Vilar, on l’observació del pas dels raigs solars pel mig de la singular Roca Foradada de Montserrat s'ha maridat a la perfecció amb la música, com a pròleg de la posta, i amb un tast gastronòmic, com a epíleg, amb protagonisme per a tres vins del Pla de Bages de gamma alta i un vi únic de bota, que es van conjugar al paladar amb formatges i embotits locals.

L’Ajuntament de Castellbell feia dos anys que planificava difondre més enllà del seu veïnatge el fenomen de la posta a través de la Roca Forada -que únicament poden gaudir en aquest municipi i només durant aquesta tercera setmana de febrer-, però la pandèmia ho havia impedit. L’any passat se’n va fer un primer intent, amb una convocatòria reduïda però que va permetre’n intuir el potencial. Enguany s’ha ampliat amb una oferta musical i gastronòmica, i la resposta ha estat més que positiva. I els qui ahir van fer el pack complet van gaudir d’un capvespre gairebé místic.

La Flor de sol, que és com els castellvilarencs han batejat aquest fenomen-proposta, ha començat amb una rebuda a la plaça de l’Església de Santa Maria del Vilar, on s'han congregat més de 300 persones. És aquest nucli el que esdevé la talaia exclusiva per veure i capturar la coincidència entre l’astre i la roca. La posició lleugerament alçada d’aquest antic nucli fa que la trajectòria de la posta del sol pràcticament culmini travessant i projectant la seva llum per dins de la cavitat natural, de tal manera que sembla que traspassi la muntanya, que la perfori. Històricament, i per tradició familiar, els habitants de cadascuna de la dotzena d’antigues cases que el conformen sap el dia que el sol es pon per la Forada i el raig es projecta a casa seva.

Una hora abans de la posta ja s'ha començat a bastir l’espai amb una embolcallant atmosfera sonora. Instruments com els hangs, els didgeridoo, els gongs, les flautes de fusta, o els coms tibetants del grup Solaris han construït un so sostingut i místic que ha acompanyat el trajecte descendent del sol fins al moment culminant en que, durant prop de dos minuts, ha 'travessat' la Roca Foradada. La invocació sonora ha culminat amb l’encesa d’una foguera, que pràcticament tots els presents han acabat encerclant en una dansa ritual. Un vestit a mida per a un fenomen únic. Tot seguit, s'ha iniciat el tast-maridatge, amb les 25 places exhaurides (també per dissabte).

L’acte que s'ha fet aquest dijous ahir s’havia previst amb idèntica programació per a dissabte. Finalment, però, s’ha fet un canvi per la previsió de mal temps. Així, aquest divendres es repetirà la rebuda musical i l’observació de la posta, mentre que per a dissabte s’ha mantingut (ja que calia fer reserva d’entrades) el tast gastronòmic, a càrrec de Ceps i Manduca.