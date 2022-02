L’atenció primària ha estat i és un pal de paller en la lluita de la societat contra la pandèmia de la covid-19. Professionals de diverses especialitats i d’arreu del territori de l’atenció primària han explicat les lliçons apreses en clau de futur en base a les seves experiències en un cicle organitzat per l’Institut Català de la Salut.

«La lliçó apresa és que el treball en equip és fonamental i que amb organització i planificació aquest treball és de major qualitat». Aquesta és una de les reflexions que va traslladar ahir una de les professionals que ha viscut la pandèmia de la covid-19 en primera línia. Maria Rosa Farrés és metgessa de família de l’Equip d‘Atenció Primària (EAP) d’Artés, que dona atenció a 11.500 habitants.

Aquest equip ha desenvolupat diverses iniciatives durant la pandèmia amb l'objectiu de millorar el seu servei de cara als ciutadans. Una d’elles va ser el vac-auto, un sistema per injectar les dosis de les vacunes de la covid-19 en què el pacient no ha de ni tan sols baixar del cotxe. Pel que fa a vacunació, també van acostar-se a l'àmbit rural per les persones amb dificultat per acostar-se als punts de vacunació. «Va ser més complicat vacunar a les masies. El que vam fer va ser citar als usuaris en una masia. Es traslladaven els pacients en cotxe a aquesta masia i així podíem fer més vacunacions alhora», va explicar ahir Farrés.

Per exemplificar la importància del treball en equip en la lluita contra la covid-19, la metgessa va explicar la creació d’un circuit de valises per entregar productes de diabètics i materials de cures. «Ens vam posar en contacte amb les regidores de Sanitat dels ajuntaments i amb les oficines de farmàcia. Els usuaris es posaven en contacte amb el centre per via telefònica fent la sol·licitud del material que necessitaven. Els hi preparàvem, ho etiquetàvem i el podien recollir a l’oficina de farmàcia o a les dependències de l’ajuntament», apunta Farrés que destaca la importància de la comunicació així com la flexibilitat i la resiliència de l’equip d'atenció primària.

Xavier Cantero, metge familiar de l’EAP Igualada Urbana, també va explicar com va viure la seva experiència com a metge a l’inici de la pandèmia, durant el confinament de la Conca d’Òdena. Cantero recorda el dia que es va decretar el confinament. «Estava treballant al CAP i al voltant de 2/4 de 8 ens van començar a sonar a tots les notificacions del Whatsapp o d’altres aplicacions a la vegada. En llegir-los vam veure que ens estaven avisant que estaven anunciant en directe que a partir de les 12 de la nit es feia el confinament perimetral de tota la Conca d’Òdena», detalla Cantero. Al metge igualadí encara se li posa la pell de gallina quan recorda aquell dia, quan ja tornant a casa van veure com patrulles dels Mossos d’Esquadra l’avançaven per dirigir-se a bloquejar una de les sortides d’Igualada.

Cantero afirma que «jo no vaig estudiar medicina de família per fer atenció exclusivament covid». Tot i això, reconeix que aquest virus formarà part de l’atenció primària «segurament per sempre més» però destaca que és important disposar d’equips potents i ben cuidats per fer-hi front perquè «sense tot l’equip no haguéssim pogut atendre aquesta pandèmia».