Avinyó ha acollit un emotiu reconeixement a Valentí Vall Riu (1907-1941) i Josep Girbau Morral (1914-1941), els dos veïns del municipi que van ser deportats i assassinats en camps nazis. L’acte, organitzat pel Memorial Democràtic i l’Ajuntament d’Avinyó, ha format part d’un projecte educatiu de memòria històrica que porten a terme alumnes de secundària de l’Institut Escola Barnola.

El sentit homenatge va comptar amb la presència de familiars dels homenatjats i va ser presidit pel director del Memorial Democràtic, Vicenç Villatoro, el president de l’Amical de Mauthausen, Joan Maria Calvo, l’historiador i president de l’Associació Memòria i Història de Manresa, Joaquim Aloy, i l’alcalde d’Avinyó, Eudald Vilaseca.

Després de la presentació institucional a la sala de plens del consistori, els nombrosos assistents es van traslladar als domicilis on havien nascut els dos veïns per col·locar-hi les llambordes stolpersteine, dissenyades per l’alemany Gunter Demnig. Allà es va llegir una breu biografia, així com un text escrit per supervivents dels camps d’extermini, amb l’acompanyament musical de Pep Serdà.

La matinal va comptar amb la participació dels alumnes de primer d’ESO i professorat de l’IE Barnola que aquest curs treballen el projecte educatiu de memòria històrica «Stolpersteine. Pedres contra l’oblit (Avinyó 1913-2022)». L’alumnat va llegir una breu explicació del seu projecte i va fer una reflexió sobre les emocions que els desperta. També van participar en l’acompanyament musical.