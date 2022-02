Santpedor afrontarà al llarg d’aquest any la part final de la transformació de l’antiga fàbrica de Cal Clarassó en un espai sociocultural. L’Ajuntament ho té tot a punt per reiniciar-ne les obres després d’haver adjudicat el contracte corresponent a la segona fase, que correspon bàsicament a tots els acabats interiors. Juntament amb la fase 3, conformen la recta final de rehabilitació del complex fabril, situat al nucli antic del municipi, del qual se’n va dur a terme l’obra principal (de rehabilitació i consolidació del conjunt) entre el 2018 i el 2019.

El projecte es va redactar fa quatre anys per un equip jove conformat per tres despatxos d’arquitectura. Les obres de la primera fase van incloure la reurbanització dels carrer Valls i Doctor Antoni Vila i la rehabilitació de les façanes i de la coberta i i la consolidació de l’antiga xemeneia de Cal Clarassó. Ara, amb l’adjudicació de la segona fase, la tramitació de la qual s’ha allargat a causa de la pandèmia, el consistori enceta la part final de les obres. Aquesta nova intervenció se centrarà en l’execució de la distribució d’espais de l’interior de Cal Clarassó, les instal·lacions i equipament i els acabats. El cost d’aquesta part del projecte és de prop de 600.000 euros. La tercera i última fase encara està pendent d’adjudicar i inclourà el subministrament de mobiliari i d’equipament informàtic, que haurà de permetre fer l’edifici plenament operatiu.

El recinte de Cal Clarassó ocupa prop de mil metres quadrats amb un edifici de dues plantes quasi rectangulars amb un interior diàfan. Quan estigui completament acabat, disposarà d’espais pensats principalment per a persones grans amb aules multiusos per poder fer informàtica, cuina i altres tallers; una zona de bar i restaurant, una sala d’actes polivalent i també espais per a l’escola d’adults.

A principi del 2020 també es va aprofitar per adequar l’antiga capella que d’aquest complex fabril en oficina de turisme. El nou equipament forma part del projecte per impulsar el Geoturisme al Bages i es va fer realitat a través del Consell Comarcal amb el finançament dels fons europeus. La capella de Cal Clarassó, que està ubicada al pati de la fàbrica, es trobava en força mal estat, amb les portes tapiades i plena d’herbes i runa.

Els treballs que s’hi van realitzar van consistir en la recuperació de la seva estructura original i en la neteja de les façanes de fragments d’antigues construccions que hi estaven adossades. També se’n va recuperar el doble pendent que originàriament tenia la coberta, es va obrir el tapiat de la porta principal i se’n van recuperar els finestrals de la façana oposada.

La fàbrica Clarassó, declarada Bé Cultural d’Interès Local, es troba dins el nucli urbà de Santpedor dins el recinte de la muralla del segle XIV i al costat del portal de Sant Francesc.