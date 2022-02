Veïns de Sant Fruitós de Bages, que tenen horts a la zona de la Sagrera i Riu d’Or, han mostrat la seva preocupació arran dels atacs del visó americà que han patit, en les darreres setmanes, els petits galliners que tenen a les seves parcel·les. L’espècie invasora hauria matat nombroses gallines i aquesta setmana, fins i tot, hauria atacat a ple dia un gos, que va haver de ser sacrificat. Els Agents Rurals preveuen posar caixes trampa a la zona per intentar capturar els animals.

Joan Quintana, un dels veïns del municipi que mena un dels horts, ha denunciat que en les darreres setmanes els visons li han matat nou gallines i un gall que tenia en un cobert. «El primer cop me’n va matar set i el gall i un altre dia les altres dues», explica. Segons Quintana, el visó s’escapoleix entre els reixats i tendals i «només les mata, els hi talla el coll i no hi deixa ni una gota de sang». En la mateixa situació s’han vist diversos hortolans de la zona que també han trobat mort l’aviram i alguns veïns, fins i tot, han vist passejar alguns visons. «Ara ja volten dia i nit», assegura.

La problemàtica s’ha agreujat aquesta setmana quan, segons Quintana, un visó va agredir, entre les tres i les quatre de la tarda, un petit gos de la raça Yorkshire de la seva germana «que estava estirat prenent el sol tranquil·lament» en una de les parcel·les. L’animal va quedar mal ferit i va haver de ser sacrificat. Quintana creu que aquest fet accentua encara més la problemàtica perquè «ja no es tracta només de les gallines sinó que s’ha fet un salt important agredint un animal de companyia a ple dia». Això, considera, pot comportar un risc per les persones que passegen per la zona.

Per la seva banda, el cos d’Agents Rurals assegura que ja té coneixement dels fets i ha explicat a aquest diari que posarà caixes trampa a la zona d’horts per tal d’intentar capturar viu l’animal i «donar-li el seu destí corresponent».

El visó americà (Mustela vison) és un mustèlid provinent d’Amèrica del Nord, semblant a la fura o la llúdriga, introduït a Europa arran d’animals escapats de les granges de pelleteria. A la Catalunya central, ja fa anys que es poden trobar en nombrosos rius i els seus afluents. Tot i que el seu hàbitat natural és l’aigua, també poden sortir a caminar per l’entorn, sobretot si detecten la presència de preses properes, com poden ser l’aviram. Es tracta d’una espècie no autòctona invasora que amenaça vàries espècies protegides i és una seriosa amenaça per a la conservació del visó europeu.