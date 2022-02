Després d’un any d’impàs per la pandèmia, Sallent tornarà a celebrar el Carnaval, i ho farà a l’engròs perquè la festa recuperarà el format de set dies amb la reincorporació de l’arribada, el dijous gras enlloc del divendres com s’havia fet en les darreres edicions. Enguany ja en sumarà 45 en la seva versió d’hivern, i tindrà lloc del 24 de febrer al 2 de març.

El Carrilet, que és l’entitat organitzadora, tot just ha acabat d’enllestir els últims detalls del programa, que ha retardat el màxim perquè estava a l’espera de veure quines restriccions hi hauria. Amb les mesures actuals es farà «la festa d’abans», o si més no s’intentarà que s’hi assembli el màxim, tot i la presència de la mascareta en espais tancats i amb aglomeracions. L’arribada de dijous, que s’havia deixat de fer per falta de recursos, enguany es podrà recuperar. «Veiem que la gent en té ganes i que ho podem fer», apunten fonts de l’organització, amb un espectacle sorpresa que no vol desvetllar fins el darrer moment, més enllà de la idea de «volar cap a una altra dimensió» que ha deixat com a pista al seu compte d’Instagram i d’anunciar que hi haurà un castell de focs.

De fet, el foc, la música i el teatre, seran alguns dels elements que compartiran protagonisme amb les disfresses. D’una banda, hi haurà concerts les nits de dijous i divendres i el dimecres de cendra, a banda del ball de disfresses de dissabte al pavelló. Dilluns al vespre es preveu una sessió de teatre a la Fàbrica Vella; i el foc també serà present amb una traca a l’inici de la 69ena de divendres, la rua de dissabte arrencarà amb una bateria de coets, diumenge a les 7 hi haurà una mostra de foc a la plaça Anselm Clavé, i l’enterro de la sardina de dimecres s’acompanyarà d’un castell de focs.

Un dels principals reclams de la festa serà la rua de dissabte a la tarda pels carrers de la vila, en què l’organització hi aporta vuit xarangues i una comparsa al capdavant i una altra al final. Enguany també agafarà rellevància el Carnaval infantil del dia abans al parc Pere Sallés, amb gimcana inclosa, que per primer cop han organitzat els propis infants, amb la supervisió del Carrilet.

Enguany també s’estrenarà una moneda pròpia, els barrets, per consumir a les barres.