Sant Fruitós de Bages reobrirà a final d’aquesta setmana l’edifici de l’esplai d’avis, després que aquest equipament hagi estat objecte de diverses actuacions de millora de l’espai i també de canvis en el model de gestió. La reestrena es farà divendres que ve a les 5 de la tarda, amb un acte obert a tota la població.

L’equipament ha estat tancat des de l’inici de la pandèmia, fa pràcticament dos anys, ja que el consistori ha aprofitat aquesta circumstància per fer les intervencions de remodelació.

A partir de divendres vinent, l’Esplai estarà obert cada dia, de dilluns a diumenge, des de les 3 de la tarda fins a les 8 del vespre, la qual cosa, segons el consistori, suposa «ampliar d’una manera significativa les hores d’obertura per tal que la gent gran del municipi disposi d’un espai on trobar-se diàriament».

Per altra banda, l’equipament ha estat objecte de diferents millores, com ara una renovació total de l’espai del bar cafeteria on, segons destaquen fonts municipals, «s’ha apostat per un projecte d’interiorisme que faci sentir als usuaris i usuàries com a casa». L’objectiu d’aquesta renovació és que la gent gran disposi «d’un espai amb caliu on trobar-se per conversar, compartir un cafè o senzillament passar una estona tranquil·la i amena». Una de les principals novetats pel que fa a la reforma de l’equipament és la instal·lació d’una terrassa exterior que permetrà que qui faci ús de l’equipament també pugui fer-ho a l’aire lliure, amb total tranquil·litat i seguretat.

Pel que fa a la gestió del servei de bar i cafeteria, l’Ajuntament ha apostat per la contractació de la Fundació Ampans per desenvolupar aquests treballs.

El consistori destaca que «la finalitat d’aquesta contractació és la de generar sinergies entre les persones amb discapacitat i la gent gran, creant així un espai d’inclusió i alhora fomentant la inserció laboral».

Actualment, Ampans porta a terme activitats al centre ocupacional la Sagrera. «La gestió del servei de bar serà, doncs, una porta oberta més per fomentar la inserció laboral de les persones amb funcionalitats diverses, i evitar així que hagin de buscar feina fora del municipi», subratlla el govern santfruitosenc, que ha precisat que aquesta contractació també inclourà que la fundació dugui a terme, en un futur, «activitats de dinamització i el foment de les activitats intergeneracionals».