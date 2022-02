Rajadell, Balsareny i dos barris de Sant Fruitós de Bages van ser els primers municipis que van implantar el nou model de recollida de residus amb contenidors tancats que posava en marxa el Consorci del Bages per a la gestió de residus. Les bones dades i l’experiència d’aquests anys han demostrat l’èxit del sistema. Ara comença la fase d’implantació d’aquest model a 10 municipis més. El primer és Sallent. I al llarg dels pròxims mesos s’hi afegiran El Pont de Vilomara i Rocafort, Mura, Talamanca, Aguilar de Segarra, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Castellnou de Bages i Castellfollit del Boix. La ciutat de Manresa també té previst implantar i gestionar un sistema de contenidors tancat, i ha comptat amb la col·laboració del Consorci per treballar a fer realitat aquest projecte.

En total, doncs, es preveu que aquest model arribi a uns 100.000 ciutadans, 23 de 35 municipis de l’àmbit consorciat: Bages i part del Moianès. Així, el 70% de la ciutadania d’aquest territori ja tindrà sistemes de recollida d’alt rendiment: contenidors tancats o porta a porta; mentre que el tradicional model de contenidors al carrer amb aportació voluntària va quedant com un model residual perquè no aconsegueix els índexs de recollida selectiva desitjats.

La clau dels contenidors tancats

El canvi més important del model de contenidors tancats respecte del tradicional, és que els contenidors d’orgànica i el de resta estan tancats i només es poden obrir amb una targeta personalitzada que té cada llar. A més, el de resta –on llencem els residus que ja no es poden reciclar i que van a parar a l’abocador- només es pot obrir un dia concret cada setmana. Amb aquests canvis i la identificació d’usuari, s’assoleixen uns canvis d’hàbits que fan augmentar de forma molt rellevant els índexs de recollida selectiva. Això vol dir que les famílies s’acostumen a separar molt millor els residus a casa seva, els dipositen al contenidor que toca i, per tant, una part molt important d’aquests residus que abans acabaven a l’abocador ara es poden reciclar i convertir-los en nous materials.

Les dades

La mitjana dels municipis consorciats fa anys que està entre el 30 i el 40% d’índex de recollida selectiva. Això vol dir que de tots els residus que es recullen als municipis consorciats, menys de la meitat es poden reutilitzar i la resta encara va a parar al dipòsit controlat de residus i acaba allà la seva vida útil.

Els municipis que van implantar el model de contenidors tancats, en canvi, han augmentat el seu índex de recollida selectiva fins al 75%. Per tant, només un 25% dels residus recollits arriba al dipòsit. A més, l’orgànica és la fracció amb l’augment més destacat, passant de ser el 10% dels residus recollits abans del canvi al 35% actual. Aquesta fracció, quan se separa correctament a casa arriba a la planta de compostatge de Bufalvent i es transforma en compost, un adob de gran qualitat per a horts, jardins i camps.

Implantació a Sallent

La ciutadania de Sallent ha estat convocada a reunions informatives, on se’ls està lliurant el material (un cubell airejat i bosses compostables per separar l’orgànica a casa, les targetes amb la qual podran obrir els contenidors i material informatiu de la campanya).

El canvi de contenidors a Sallent es farà efectiu els dies 21, 22 i 23 de març i el 24 ja estaran operatius els nous i qualsevol ciutadà que vulgui utilitzar el contenidor d’orgànica o el de resta haurà de fer servir la targeta electrònica per obrir-lo.

Els contenidors de resta només es podran obrir un dia a la setmana. Els contenidors d’orgànica, en canvi, podran ser fets servir cada dia, però també s’hauran d’obrir amb la targeta. I els contenidors d’envasos, paper i vidre seran d’accés lliure, com fins ara.

Amb aquests canvis s’aconsegueix que les famílies que encara no separen els residus a casa millorin els seus hàbits: faran servir molt menys el contenidor de resta i, en canvi, es potenciarà la separació de residus a casa i la recollida selectiva de les fraccions que es poden reciclar: orgànica, envasos, paper i vidre, que es poden reconvertir en nous materials.

Un equip d’informadors farà seguiment d’incidències per ajudar la ciutadania en tots els seus dubtes, per gestionar pèrdues o demandes de targetes i també per detectar si les aportacions als contenidors s’estan fent correctament. En cas que es detecti que algun contenidor s’utilitza reiteradament per dipositar-hi residus que no hi han d’anar, el servei de control i inspecció en farà seguiment per identificar i informar les persones o famílies que en facin mal ús. Es posa un número de telèfon i whatsapp a l’atenció de la ciutadania per qualsevol dubte o consulta: 605332840.

Aquests dies també s’està fent la campanya informativa a grans productors (botigues, bars, restaurants...) que disposaran de contenidors propis i un circuit de recollida porta a porta de resta, orgànica i cartró, per facilitar que reciclin el màxim possible.

Sallent tindrà deixalleria mòbil

Cal destacar també que, a partir del 3 d’abril, la deixalleria mòbil arribarà a Sallent: el primer i tercer diumenge de mes, de les 8.30 a les 10 h al mercat setmanal municipal. Es tracta d’un furgó que recorre diversos municipis per recollir residus de mida petita que no es poden dipositar als contenidors, com per exemple: ferralla i electrodomèstics de petit format, bateries, cables elèctrics, fluorescents, oli vegetal, piles, roba, pintures i vernissos, càpsules de cafè, CD o DVD, etc.

Presentació en roda de premsa

La roda de premsa de presentació del nou model de recollida s’ha fet aquest migdia a Sallent coincidint amb una de les jornades en què la ciutadania pot passar a recollir el kit de material que se li entrega. Hi han assistit l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, el regidor de Medi Ambient, Miquel Estruch, i el gerent del Consorci del Bages per a la gestió de residus, Ricard Jorba. Jorba ha destacat que “l’objectiu és que la ciutadania separi els residus en origen i reduir el que arriba al dipòsit, que ja no es pot reciclar” i ha destacat la importància dels informadors ambientals en aquest procés.

Per la seva banda, Oriol Ribalta ha explicat que Sallent ha apostat per fer el canvi “per consciència ambiental i perquè tenim unes dades que no són bones, d’un 30% de recollida selectiva, una xifra que s’ha de duplicar, com a mínim, per complir la normativa i per sostenibilitat”.

Miquel Estruch ha declarat que “venim d’un model esgotat on sembla que a la resta podem posar-hi tot el que vulguem. Si a casa seleccionem bé els residus, veurem que a la resta ens hi queda molt poca cosa i que un dia a la setmana d’obertura del contenidor és suficient”.