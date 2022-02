El Bosquet de Sant Fruitós de Bages tornarà a viure aquest diumenge vinent una de les celebracions populars més emblemàtiques del municipi: la Festa de l’Arròs, que recupera el format habitual després del parèntesi de la pandèmia de la covid-19. La celebració preveu repartir les tradicionals 3.200 racions, però amb la diferència que enguany no es farà el repartiment de tiquets el mateix dia de la festa per evitar aglomeracions i es distribuiran prèviament per internet. Com a novetat, enguany hi haurà la possibilitat de demanar arròs amb verdures.

La Festa de l’Arròs de Sant Fruitós, declarada d’interès turístic, va ser una de les darreres celebracions populars que van tenir lloc l’any 2020, pocs dies abans de l’inici de la pandèmia. Després del parèntesi de l’any passat, quan es van repartir 2.000 arrossos precuinats per celebrar la festa a casa, la celebració podrà tornar a recuperar aquest diumenge la seva condició d’àpat popular. L’Ajuntament preveu tornar a repartir les habituals 3.200 racions d’arròs al Bosquet i recupera les activitats tradicionals com la fira d’artesans i comerciants, la mostra d’entitats i comerç local, les puntaires i la trobada gegantera.

L’alcaldessa de Sant Fruitós, Àdria Mazcuñán, celebra que la festa torni «al format habitual perquè l’any passat tot i que l’arròs el vam tenir va ser amb format familiar i poder trobar-nos tots al Bosquet ens ve molt de gust». Enguany, però, no es farà repartiment de tiquets el mateix dia de la festa per «evitar les acumulacions de gent», apunta Mazcuñán. Així, els tiquets per l’arròs es repartiran prèviament mitjançant les entitats i associacions locals, que disposen d’un màxim de fins a 20 tiquets cadascuna, i la resta de tiquets disponibles es distribuiran per internet a través de la web municipal i estaran disponibles a partir d’avui a les 6 de la tarda. Com a novetat, hi haurà la possibilitat de demanar arròs amb verdures. Per la seva banda, el tradicional concurs de cuina d’arrossos comptarà en aquest edició amb un total de vint colles participants.

Diumenge, a la una del migdia es farà l’habitual recepció d’autoritats i convidats que enguany tindrà lloc a la plaça de la Vila i no a la sala de plens com era habitual. Tot seguit, es farà la passada d’autoritats i parelles al Bosquet i posteriorment hi haurà la benedicció i el repartiment de l’arròs.

Maridatge d’arrossos i vins

Aquest dijous , a 2/4 de 9 del vespre, hi haurà el primer acte previ a la festa de diumenge: el tast maridatge d’arrossos i vins al Nexe-Espai de Cultura. En aquesta ocasió, es podrà degustar arròs Montsià del Delte de l’Ebre i vins de la DO Pla de Bages, Costers del Segre i Penedès. El tast, dirigit per la sommelier del restaurant L’Ó de Món Sant Benet, Irene Cozas, comptarà amb la participació dels cuiners Jordi Llobet, de l’Espai Gastronòmic, Jordi Servalls, del restaurant Kursaal i Marc i Nu, de La Masia. Les places són limitades i la venda de tiquets es fa al Nou Celler.

D’altra banda, dissabte a les 7 de la tarda, al Nexe, hi haurà el +k-Vi amb una taula rodona sobre El canvi climàtic a la vinya i al vi, que presentarà la sommelier berguedana Sílvia Culell i que comptarà amb la participació de diferents cellers. L’acte inclourà una degustació de vins i arròs.