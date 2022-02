La 53a Flama de la Llengua Catalana ja és a l’abadia de Montserrat des d’aquest cap de setmana, i s’hi mantindrà encesa a l’atri de la basílica fins a la seva pròxima renovació, l’any vinent. Hi ha arribat de la mà del Club Excursionista de Gràcia (per encàrrec de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya), que aquest 2022 celebra el seu centenari.

Aquesta ha estat la tercera i última de les tres cites de la Renovació de la Flama de la Llengua d’enguany. La primera va tenir lloc el passat 30 de gener a Prada de Conflent, on va tornar a encendre’s a la tomba de Pompeu Fabra. La segona va ser el 13 de febrer, en què va ser portada fins al cim del Tossal del Rei, on conflueixen Catalunya, València i Aragó, com a símbol de la unitat de la llengua.

La flama es va pujar a peu des de Monistrol, i un cop al Monestir es va fer una cercavila, i va ser rebuda pel nou pare Abat, Manel Guasch. Al final de la missa conventual i del posterior Cant del Virolai, es va fer la cerimònia d’encesa de la llàntia, situada a l’atri de la basílica.