La Unitat de Recerca i Innovació de l’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central ha posat en marxa una prova pilot a l’Àrea Bàsica Sanitària de Súria que té per objectiu reduir el dolor i l’ansietat que suposa per als infants el fet de vacunar-se. L’estudi, que és pioner en aquesta matèria dins de l’atenció primària a tot el país, investiga si posant unes ulleres de realitat virtual als infants es minimitza el dolor que senten durant la punxada.

El treball s’adreça a nens i nenes de 3 i 6 anys i es perllongarà al llarg d’un any de durada. Als infants que hi participin se’ls ofereix posar-se unes ulleres de realitat virtual a través de les quals veuen una història de dibuixos animats, adaptat a la seva edat. Mentre estan immersos en la proposta audiovisual, el professional d’infermeria de l’ICS els administra la vacuna que els pertoca per edat. Mercedes de la Cruz, coordinadora de la prova pilot, explica que durant l’experiència «els infants coneixen l’avatar virtual Leia i un ós panda que pateix un accident en una cova però és rescatat gràcies als poders màgics de la Leia. El vídeo dura 2 minuts i mig i se sincronitza amb el moment de la vacuna. El contingut està dissenyat per tranquil·litzar i relaxar el pacient, aportant-li emocions positives».

Durant la prova pilot, els professionals valoren la satisfacció i el dolor de cada infant sotmès a l’estudi, un factor rellevant perquè, a posteriori, servirà per extreure conclusions per part de la Unitat de Recerca i Innovació de l’ICS a la Catalunya Central i, en cas de ser satisfactori, aquesta eina es podrà exportar a altres àrees bàsiques de salut.

Aquest és el primer estudi que es fa sobre aquest tema dins d’Atenció Primària de tot Catalunya. S’adreça a 300 infants de 3 i 6 anys de l’ABS de Súria. L’àrea de Recerca de l’ICS ha treballat de forma coordinada amb l’empresa VRPharma, que ha desenvolupat el programa de realitat virtual.