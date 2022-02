El grup municipal Gent fent Poble, a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, denuncia la precarietat amb què considera que es troben els monuments dedicats a Alfred Figueras i Lluís Espinal, dos personatges il·lustres del municipi, que hi ha exposats a la via pública. GfP critica "la deixadesa i manca de respecte" del govern tripartit d'ERC, PSC i JxSF envers aquests monuments i el què representen, i li reclama que procedeixi "de forma immediata" a dignificar-los.

Gent fent Poble sosté que tant el monòlit amb el bust del pintor Alfred Figueras a la plaça que porta el seu nom, com el monument al jesuïta Lluís Espinal a la plaça també amb el seu nom, "estan deixats, bruts i sense plantes ni flors als parterres que els acompanyen". Hi afegeix que "estan així des de fa més d'un any".