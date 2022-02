L’ampliació i reforma del pavelló Rafa Martínez de Santpedor, que l’Ajuntament vol afrontar aquest any, ha topat amb un petit escull. El consistori ja n’ha portat a terme el procés de licitació, però s’ha hagut de declarar deserta. Segons es va informar en l’últim ple municipal, la mesa de contractació ha retirat l’única oferta presentada per part d’una empresa per no aportar cap documentació administrativa necessària ni l’aval corresponent per a l’adjudicació. A més, en el mateix ple municipal el consistori també va aprovar imposar a l’empresa licitadora la penalitat corresponent al 3% del pressupost base de licitació, tal com preveu la llei de contractes. Tot plegat fa que l’Ajuntament hagi de convocar ara de nou el procés de licitació per poder adjudicar i executar les obres d’ampliació i reforma del poliesportiu.

El projecte definitiu es va aprovar a principi de l’any passat i la idea del consistori era que es poguessin començar els treballs en aquest primer trimestre, tot i que el fet que la primera licitació hagi resultat fallida ho dificultarà. El projecte preveu ampliar l’equipament actual amb una segona pista annexa, que permetrà doblar la capacitat actual de la instal·lació. I és que el pavelló tal com és ara ha quedat petit per acollir l’activitat esportiva, sobretot entre setmana, de les entitats que en fan ús continuadament per a la pràctica de bàsquet, handbol, futbol sala i voleibol. Els treballs d’ampliació del pavelló, que tenen un pressupost d’1,4 milions d’euros, preveuen 3 pistes transversals per encabir -hi els esports que s’hi practiquen, a banda de la pista central gran. Així, amb la reforma prevista es passarà a disposar d’una instal·lació que en el seu conjunt tindrà una superfície de 3.400 metres quadrats. L’ampliació preveu també, com a novetat, una sala tatami, que permetrà acollir la creixent activitat de judo que hi ha darrerament. D’altra banda, en el projecte també s’inclou fer millores en el sistema de climatització per a la millora de l’eficiència energètica del pavelló en la seva totalitat. Els treballs es preveuen fer en una sola fase i consistiran en la fonamentació i la construcció de l’estructura, revestiments i acabats. Els prop de 1.500 metres quadrats de nova construcció es destinaran a una segona pista que es podrà usar de forma transversal per a la pràctica esportiva de diferents disciplines. La previsió és que, quan comencin els treballs, es continuï realitzant l’activitat habitual amb normalitat i pugui conviure amb les obres. El termini d’execució és de 13 mesos.