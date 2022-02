L'Ajuntament de Súria ha iniciat un conjunt d'actuacions de millora al barri del Poble Vell que se centraran en la via pública, la mobilitat i la neteja d'espais degradats, d'acord amb les necessitats expressades per l'Associació de Veïns del Poble Vell.

Els treballs han començat per la neteja i l'estabilització d'un talús a la carretera de Sant Salvador, on es col·locarà una malla de triple torsió de suplement i de bulons de tres metres de longitud per prevenir possibles esllavissades en el tram que afecta el Torrent dels Galàpets. A banda d'això, també es preveu repintar el túnel de la Bateria i la millora del tancament amb automatització de portes; s'eliminaran grafitis i pintades a la placeta de Sant Jordi i a la zona de la Bateria; se substituirà la barana del carrer del Roser per una nova barana de fusta amb reixat metàl·lic intermedi i se n'instal·larà una de protecció a la zona enjardinada del Torrent dels Galàpets; també es contempla la restauració de la continuació de la façana de Cal Balaguer del Porxo al Portal de Cardona; es delimitarà l'aparcament del Solell del Barber amb travesses de fusta i s'instal·larà un punt de llum amb placa solar; i se substituiran les travesses de fusta de l'escala d'accés al cementiri des de l'estacionament del Solell.

El finançament de les obres és a càrrec de l'Ajuntament, a partir del pressupost previst per a la Fira Medieval d'Oficis del 2021, que es va haver de suspendre per la covid.