El disseny del nou CAP de Sant Fruitós de Bages ja pren forma. L’equip redactor, que des del setembre passat té l’encàrrec del CatSalut de planificar un nou centre modern, ampli i que permeti encabir en un sol equipament tots els serveis d’atenció primària que es donen al municipi, ja ha presentat una proposta a l’Ajuntament i als professionals de l’ICS que en faran ús. Un cop aprovat l'avant-projecte, es redactarà el projecte inicial i la voluntat és que aquest mateix any es pugui començar els treballs que s’allargaran un any i mig.

El departament de Salut vol que el nou CAP es concentri a l’edifici de l’antiga biblioteca, al carrer Jacint Verdaguer. És un edifici de dues plantes de 500 metres quadrats cadascuna, on actualment hi ha el servei de pediatria, llevadora i treballadora social a la planta baixa. El nou CAP, a més, disposarà d’un solar adjacent de més de 1.000 metres quadrats, on es podrà ampliar el servei. Per tant, la proposta és reformar l’edifici i construir un annexe nou, després que ara fa un any l’Ajuntament en va aprovar la cessió a la Generalitat.

El nou CAP disposarà d’una àrea d’atenció no programada a la planta baixa així com espais d’atenció a l’usuari i consulta de pediatria amb la seva infermeria a aquesta mateixa planta. A la primera planta hi haurà 4 consultes de medicina general i 4 més d’infermeria així com espais polivalents amb sales de consulta d’odontologia i d’atenció a la dona. I es reserva la tercera planta per a qüestions tècniques.

El nou centre està pensat perquè tingui una estructura amable amb dos cel oberts a l’interior que permetran disposar de llum natural. Segons la directora de sector del CatSalut al Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès, Teresa Sabater, l’objectiu és aconseguir dotar els professionals i usuaris d’espais amplis i ben equipats que permetin una atenció en un entorn amable i funcional.

Aquesta fase, que porta a terme el despatx Ensenyat-Tarrida Arquitectes, té un pressupost de gairebé 350 mil euros. Un cop s’hagi aprovat l’avant-projecte, caldrà fer-ne un projecte bàsic, aprovar-ne el contingut i després el projecte executiu. En el moment que la planificació estigui aprovada es farà la licitació de les obres que tindran un pressupost de gairebé 2,8 milions d’euros. La voluntat és que aquest mateix any es pugui començar els treballs que s’allargaran un any i mig.

Mentrestant, es continuarà donant servei al centre existent a l’avinguda Bertrand i Serra on hi ha les especialitats d’infermeria i medicina general.