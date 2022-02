Agents Rurals han col·locat gàbies per intentar capturar els visons que els darrers dies han estat vistos pels hortolans de la zona de la Sagrera de Sant Fruitós de Bages i que hi han provocat danys, sobretot per la mort d’animals com ara gallines.

Segons ha informat l’Ajuntament, va traslladar aquesta preocupació al cos i els seus agents han instal·lat a la zona un total de tres gàbies, però fins a aquest dimecres encara no s'ha donat caça a cap animal i es continua a l'espera d'engabiar als animals. Tal i com va informar Regió7, veïns de Sant Fruitós de Bages, que tenen horts a la Sagrera i Riu d’Or han mostrat la seva preocupació arran dels atacs del visó americà que han patit, en les darreres setmanes, els petits galliners que tenen a les seves parcel·les. L’espècie invasora hauria matat nombroses gallines i la setmana passada, fins i tot, haurien atacat un gos, que va haver de ser sacrificat. Joan Quintana, un dels veïns del municipi que mena un dels horts, denunciava que en les darreres setmanes els visons li haurien matat nou gallines i un gall que tenia en un cobert. Segons deia Quintana, el visó s’escapoleix entre els reixats i tendals i «només les mata, els hi talla el coll i no hi deixa ni una gota de sang». En la mateixa situació s’han vist diversos hortolans de la zona que també han trobat mort l’aviram i alguns veïns, fins i tot, han vist passar alguns visons.