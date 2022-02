El departament d'Educació ha anunciat aquest dijous al matí que unificarà l'escola Coll de Gossem i la de Maians per crear l'escola Castellfollit del Boix. Ambdues estan integrades a la Zona Escolar Rural (ZER) Tres Branques. En el cas del centre Coll de Gossem, fins aquest curs, ha acollit els alumnes de P3 fins a segon de primària, mentre que a Maians hi havia estudiants de tercer a sisè curs.

El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray també ha explicat que els centres públics rebran 384,66 euros per alumne vulnerable per curs per primer cop el curs vinent a P3 i 1r d'ESO per lluitar contra la segregació escolar. Les escoles públiques no rebien cap aportació en aquest concepte fins ara i les concertades tenien 600 euros per alumne a partir del tercer vulnerable. En el cas de les segones, la quantia puja a 988,1 euros. Aquestes aportacions han de cobrir totes les necessitats més enllà de l'escolarització, com poden ser les colònies o activitats addicionals. D'altra banda, s'inicia la reducció de ràtios a P3 tant a la pública com a la concertada, on els grups amb 20 alumnes o menys seran el 86% i el 37%, respectivament. En general, hi haurà 3.474 alumnes menys a P3 i 2.073 menys a secundària.

Un canvi per "combatre la segregació"

El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha presentat aquest dijous l'oferta d'ensenyaments obligatoris per al curs vinent. Cambray ha assegurat que comença un canvi de paradigma i de mirada amb l'objectiu de combatre la segregació escolar i reduir les ràtios de manera progressiva.

Amb relació al primer objectiu i en aplicació del decret d'admissions, es contempla una aportació econòmica per cada alumne vulnerable que entri al sistema, tant a P3 com a 1r d'ESO. Amb això el que es vol aconseguir és cobrir totes les necessitats, més enllà de l'escolarització, d'aquests alumnes per tal d'"eliminar la segregació a l'entrada del sistema educatiu", en paraules del conseller. Aquestes aportacions es mantindran de manera progressiva, de tal manera que es garanteixi la igualtat d'oportunitats dels alumnes durant la seva escolarització.

Per poder fer front a aquestes aportacions, Educació calcula que necessitarà uns 10 milions d'euros el curs vinent. Aquesta previsió s'ha fet a partir dels alumnes que actualment estan detectats com a necessitats educatives especials, tot i que es preveu que es millori i s'incrementi aquesta detecció.

Abans de rebre aquesta aportació, que la rep el centre i no l'alumne, és necessari identificar aquests alumnes vulnerables. Per això, Cambray ha destacat que es fa un esforç en detectar aquests infants i es reserven les places en funció de cada zona, tant a l'escola pública com a la concertada. A més, per primera vegada es mantindrà la reserva de places d'alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE) fins a l'inici del curs escolar, i no fins al dia anterior a la publicació de les llistes d'admesos, com es feia fins ara.

Ràtios més baixes a P3

Cambray ha concretat també la baixada de ràtios anunciada els darrers mesos. En concret, aquesta serà de 20 alumnes o menys per aula a P3. Aquesta baixada s'anirà aplicant progressivament a la resta de cursos, de tal manera que es preveu que en nou anys hagi arribat a tot el sistema. En el cas de la concertada la baixada és opcional, però Cambray ha posat en valor els qui s'hi ha sumat i ha dit que els que no han fet ha estat en bona part per la manca d'espais.

En el conjunt del sistema, el 99% dels grups de P3 de centres públics i el 73% dels grups concertats redueixen ràtios per sota de 25 alumnes per grup. El conseller ha afirmat que amb la reducció de ràtios hi guanya tot el sistema i ha recordat que aquesta és una demanda històrica de la comunitat educativa.

Menys alumnes en l'entrada al sistema

Novament, hi haurà una reducció d'alumnes que s'incorporen al sistema. En concret, es preveuen 57.871 alumnes a P3, 3.474 menys que els matriculats per al curs actual. Cambray ha destacat que malgrat que aquesta baixada hi ha un increment de 25 grups en el còmput global del servei d'educació, ja que n'hi haurà 58 més a la pública –tot i que tanquen una vintena en entorns rurals- i 33 menys a la concertada. Això es traduirà en 2.110 grups de P3 públics i 978 de concertats.

Pel que fa 1r d'ESO, per segon any consecutiu hi haurà menys alumnes. En concret, 2.073 menys i el total serà de 81.503. També hi haurà menys grups, 26, ja que la pública en perd 8 (2.021 en total) i la concertada 18 (973).

A banda del de Castellfollit del Boix, es crearan dos centres nous a Lleida, Polinyà. També hi haurà quatre nous institut escola, a Barcelona, Tarragona, Torrelles de Llobregat i Lliçà d'Amunt. A més, 17 centres estrenaran edifici. Per últim, un centre, l'Escola Projecte, s'integrarà a la xarxa pública. Cambray no ha descartat que hi pugui haver alguna integració més i en el cas concret de l'Escola Sant Felip Neri de Barcelona ha dit que ara per ara no hi ha acord al respecte.

Pel que fa als docents, la previsió és comptar amb 258 dotacions més. Cambray ha explicat que la voluntat és mantenir tots els reforços covid que s'apliquen des del curs 2020-2021, però ha reconegut que això depèn de si arriben els fons extraordinaris covid per part del govern espanyol, a qui ha reclamat que els mantingui. També depèn d'això que es pugui garantir la totalitat del Pla d'Oportunitats d'Educatives.

Preinscripció novament electrònica

La preinscripció tornarà a ser electrònica, tot i que les famílies que tinguin dificultats podran demanar cita prèvia al centre que posen com a primera opció o a les oficines municipals d'escolarització. El procés comença el 7 de març per a infantil i primària i s'allargarà fins al 21, mentre que secundària serà del 9 al 21 de març. La matriculació per a l'etapa obligatòria anirà del 21 al 29 de juny.

Sense concerts a les escoles que segreguen per sexe

D'altra banda, els vuit centres de l'Opus Dei que van anunciar que deixarien de segregar per sexe tenen fins a finals d'aquesta setmana per respondre als requeriments fets pel Departament d'Educació per demostrar com ho faran. Cambray ha insistit que amb diners públics no es finançarà cap escola que segregui per sexe.

El director de Centres concertats, Ramon Montes, ha detallat que hi ha dos centres, més enllà de les 8 que han dit que deixarien de segregar, que no han expressat la voluntat de fer-ho i, per tant, perdran el concert.

Montes reconeix que el pas cap a una escolarització mixta ha de ser "progressiu" però ha insistit que necessiten proves per saber que aquest es portarà a terme. En el cas que es perdi el concert, es perdrà per a tota l'etapa d'ESO, no només a primer.