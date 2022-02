Navàs ha recollit més de 1.700 firmes per reclamar que no hi hagi més reducció de serveis de les entitats bancàries i que es recuperi la màxima atenció personalitzada les oficines. Són signatures que s’afegiran a les recollides promogudes pel Consell Comarcal del Bages dins de la campanya Tracta’m bé, que es faran arribar al Síndic de Greuges per reclamar aquesta millora en la prestació dels serveis bancaris. En el cas concret de Navàs, la iniciativa l’ha promoguda el Consell Municipal de la Gent Gran, després que, segons ha explicat la regidora de Drets Socials, Helga Iglesias, una de les entitats (Banc Sabadell) hagi reduït recentment a només dos dies l’obertura de la seva oficina per atendre tràmits personalitzats, i al fet que «sonen veus de tancament». A Navàs encara hi ha altres entitats que hi donen servei, però la situació general causa preocupació.

La recollida es va fer amb una parada muntada pel Consell Municipal de la Gent Gran al mercat setmanal i amb la distribució pels comerços del poble. En total han estat 1.734 les firmes que s’han aconseguit, i la regidora destaca que és conseqüència «que tothom està molt sensibilitzat, perquè és un veritable problema que afecta molta part de la ciutadania». Iglesias incideix especialment en el col·lectiu de persones grans, que és el que s’ha mobilitzat i que, diu, «com per a les que tenen mobilitat reduïda o les que no compten amb transport privat, tenir un caixer és un servei bàsic, no un luxe. Ens entristeix veure que els bancs s’han oblidat de les persones grans i de les persones amb situacions de vulnerabilitat, ja sigui pel tancament d’oficines com per tots els tràmits que ara només es poden fer per internet». A la parada muntada al mercat es va fer difusió de la campanya i de la problemàtica. Helga Iglesias posa en relleu que «la gent del poble s’està alarmant, perquè veiem que es va perdent servei per a l’atenció presencial». Veu simptomàtic i alhora poc fonamentat que això passi en un municipi de 6.000 habitants i important activitat industrial «i on, quan les oficines estan obertes, veus que hi ha molt moviment i que la gent té necessitat d’aquest servei i aquesta atenció». La delegació central veu que hi ha millores, però que no són suficients La delegació territorial del Govern a la Catalunya Central va acollir la segona reunió amb les entitats bancàries del territori, en la qual van participar el Consell Comarcal, l’Ajuntament de Manresa, la Generalitat, el Consell de les Persones Grans del Bages i representants del BBVA, Banc Sabadell i Caixabank. Els representants polítics han valorat les «millores» introduïdes, en què, segons fonts de la trobada, destaca «l’ampliació dels horaris d’atenció al públic, la renovació dels caixers, l’establiment de línies de telèfon per atendre persones grans, la simplificació de les aplicacions de banca electrònica o el fet de potenciar la presència de personal que atengui els dubtes dels clients en el moment de fer tràmits». La consellera de l’Àrea d’Atenció Social Especialitzada del Consell Comarcal, Eulàlia Sardà, valora positivament aquestes mesures però evidencia que «moltes persones grans i persones en situació vulnerable es continuen sentint maltractades en el moment en què s’adrecen a les entitats bancàries i és fonamental que l’atenció es faci de manera personalitzada i sense prejudicis». La delegada del Govern, Rosa Vestit, destaca «la importància que el territori estableixi espais de diàleg i treball compartits per consensuar les mesures», i la regidora de l’Ajuntament de Manresa Rosa Maria Ortega celebra la voluntat de millora, però diu que «caldrà seguir treballant conjuntament per aconseguir els objectius proposats».