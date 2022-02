El grup parlamentari del PSC ha registrat aquesta setmana una proposta de resolució al Parlament per exigir al govern de la Generalitat la recuperació del servei d’urgències dels caps de setmana al Centre d’Atenció Primària de Sant Joan de Vilatorrada. La proposta, registrada amb els regidors socialistes santjoanencs Paqui Garcia i Àngel Sáez, pretén recuperar amb la màxima brevetat possible el servei desaparegut a l’inici de la pandèmia.

Segons la regidora de Salut de Sant Joan, Paqui García, el tancament d’urgències ha forçat als veïns i veïnes de Sant Joan de Vilatorrada a haver-se de desplaçar a Manresa per disposar del servei durant els cap de setmana, «exposant a pacients d’edat avançada o a famílies amb nens petits i tensant el CAP Bages o el mateix hospital, on han d’acudir nombrosos veïns i veïnes del municipi, com també de Fonollosa (Canet de Fals i Fals), Aguilar de Segarra o Rajadell per poder ser atesos».

El diputat Cristòfol Gimeno recorda que el CAP Sant Joan és el centre sanitari de referència per a una població potencial de 16.000 persones, «el que el situa com un dels principals CAP de la Catalunya Central i el segon de la comarca del Bages».

Els socialistes recorden que el restabliment d’aquest servei és «una reclamació tant de veïns com del personal del mateix CAP, que demanen la seva reobertura el cap de setmana amb un metge i una infermera de guàrdia, encara que sigui trucant per telèfon».