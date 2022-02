Una reina del Carnaval amb aires de Teresina ha obert aquest dijous la festa gran de Sallent incitant els vilatans a «recuperar l'esperit animal que vau guardar fa tant temps». Però als sallentins i sallentines no els calien gaires interpel·lacions, perquè el gust pel Carnaval el porten de sèrie, i si fa dos anys que no el poden celebrar les ganes es veuen multiplicades.

En una edició en què la festa s'ha tornat a engegar en el Dijous Gras (en les últimes ho havia fet el divendres), els veïns del poble han tornat a omplir la plaça (en aquest cas la dels Arbres) per rebre la reina de la disbauxa, i ho han fet amb tot allò que els és característic: un element al cap (barret, cinta amb ploma, perruca), vestigi d’anteriors Carnestoltes, i unes ganes irrefrenables de ballar tan bon punt la xaranga ha arrencat les primeres notes del popular «Carnaval, carnaval» per iniciar la primera de les rues d’enguany.

Abans de la cercavila, la festa ha tingut l’habitual preludi en format paròdia, enguany amb una tarima muntada davant del monument a Sant Antoni Maria Claret, ple de banderetes americanes i amb un presentador amb trets de programa de ‘salsa rosa’ a la conducció. Per aquest escenari, accedint-hi prèviament per un glamurós passadís, han anat desfilant diversos famosos. El primer, l’empresari multimilionari Elon Musk, que es s'ha obert pas entre la gent repartint diners a dojo, envoltat de seguretat, i que ha dit que ha arribat a Sallent amb el seu helicòpter privat, damunt de la muntanya de sal, «tot i que m’ha costat aterrar-hi perquè hi havia unes plaques solars que molestaven».

Rosalía, de nou al Bages

Musk, que feia anys, ha rebut la felicitació d’una Marilyn Monroe que li ha cantat el seu sensual «Happy birthday». Entremig, també van pujar a l’escenari unes eufòriques germanes Kardashian, i també la Rosalia que, segons el presentador, ha vingut «directament des de Manresa», malgrat que estava «molt enfeinada i cansada de pintar parets en aquesta casa tan gran que s’ha comprat».

Entremig, fins i tot s’hi han colat uns revolucionaris assaltants, el líder dels quals amb unes grans banyes, que havien confós la lluminositat de l’escenari «amb el Capitoli». La paròdia ha acabat amb un peculiar sorteig amb dos premis. El primer, un viatge al barri de l’Estació de Sallent, «on s’hi pot fer de tot perquè és molt pla», segons ha dit el presentador. I el segon, un viatge a l’espai, emulant Elon Musk, que ha guanyat la reina del Carnaval. Una reina que ha arribat acompanyada de dues Teresines més, llançant bosses de deixalles mentre intentaven aclarir-se amb com s’ha de fer a partir d’ara el reciclatge a Sallent, i buscant les targetes per poder obrir els contenidors. I que no s'ha descuidat la sàtira des de l’escenari.

Ha parlat de l’Oriolet (en referència a l’alcalde), a qui ha anomenat «el gendre de Sallent», i de qui ha dit que «només estan per aquí avui ja me l’he trobat unes 200 vegades, sempre parlant amb iaies», i de qui augura que «cada cop veurem més, perquè s’acosten eleccions». També del seu equip de regidors «que només surten amb fotos a Instagram», i de l’exalcalde i cap de l’oposició, David Saldoni, «a qui el nou govern gairebé ha fet bo, i que ja s’ha col·locat en una cadira al Parlament».