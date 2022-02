L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha aprovat en el marc del ple de febrer el pressupost d’aquest 2022, que arriba als 10.225.000 euros, una xifra que es manté lleugerament per sobre respecte l’any passat. Els números han estat aprovats amb els vots favorables de l’equip de Govern (Esquerra i PSC), el suport de Sant Vicenç de Castellet En Comú i el vot en contra de l’oposició (Junts x Sant Vicenç de Castellet).

La regidora d’Hisenda, Míriam Rubio, explica que «els números reflecteixen la recuperació de l’activitat de les regidories, que van tornant als nivells anteriors a la situació de pandèmia en els àmbits socioeconòmics, d’atenció a les persones i cultural, i amb especial força en matèria d’emprenedoria, medi ambient i turisme».

En matèria d’inversions, el pressupost de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per aquest 2022 preveu una partida d’una mica més d’un milió d’euros en què es contempla la museïtzació de Castellet, la urbanització del carrer Armengol i la construcció del col·lector del polígon Les Vives-Casacoberta. Aquesta actuació permetrà fer realitat el tercer col·lector dels cinc que hi ha programats per evitar continuar abocant les aigües residuals de tot aquest sector industrial al riu.

En el mateix capítol, també es potencien les millores als equipaments municipals (instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la Biblioteca, renovació de la façana de l’Escola Sant Vicenç i adequació de l’Espai Impuls SVC per tal que pugui programar cursos del SOC) i les accions de millora als parcs, jardins i altres espais públics. El pressupost també inclou la partida per executar el vial d’accés a la C-55 en sentit sud, una obra que executarà la Generalitat i que s’ha endarrerit pels tràmits jurídics amb els propietaris dels terrenys, i la instal·lació de càmeres de seguretat en diferents punts del municipi i també als polígons d’activitat econòmica.

Caiguda d’ingressos

Els números cerquen l’equilibri aquest any tenint en compte els canvis legals de les plusvàlues municipals. La nova llei estatal ha limitat la recaptació dels ajuntaments i, en el cas de Sant Vicenç de Castellet, es registra una davallada de 132.000 euros. «Aquesta pèrdua es compensa parcialment amb els ajuts extraordinaris de les diferents administracions per la situació de pandèmia, però es manté la necessitat d’afrontar el debat del finançament dels ajuntaments», apunta en aquest cas l’alcaldessa Adriana Delgado. El consistori ha aconseguit l’equilibri pressupostari gràcies a la recuperació dels usos dels serveis municipals, coincidint amb el retorn progressiu a la normalitat després de la pandèmia, i també al dinamisme del sector de la construcció, a través de les llicències d’obres.

En paral·lel, l’Ajuntament potenciarà l’estabilització de la plantilla municipal amb la voluntat de cobrir les necessitats reals dels serveis, reduir la temporalitat, regularitzar contractacions i potenciar la professionalització del personal del consistori.