Santpedor es vesteix de Carnestoltes aquest cap de setmana. L’Ajuntament, amb el suport de la Comissió de Penyes i l’associació la Boite Lennon, programa activitats per a tots els públics. El tret de sortida és va donar aquest Dijous Llarder amb botifarrada i Ruta del Bakalau, amb la colla bacallanera i la xaranga Ho Peta. El recorregut acabarà a Cal Llovet, amb festa DJ.

Aquest dissabte al matí es farà el Concurs d’Escudella a la plaça Gran U d’Octubre. A les 12 del migdia, vermut electrònic, i a les 2, dinar i tast d’escudella per part del jurat. A les 4 de la tarda, Bingo musical. I també a la tarda, la rua de Carnestoltes omplirà els carrers de Santpedor, encapçalada pel Leru Leru i DJ Lerele. La concentració de disfresses, comparses i carrosses serà a les 6 de la tarda a la ronda Sant Pere i recorrerà el centre del poble. Les millors disfresses es premiaran a les 12 de la nit a Cal Llovet, just abans del Ball de Carnestoltes que amenitzarà el grup de versions Biruji. Després, DJ La Boite Lennon. Durant tota la nit de demà, hi haurà un Punt Lila per informar, sensibilitzar i donar suport i assessorament a joves que pateixin o visualitzi una agressió masclista o lgtbifòbica.

Diumenge serà el dia de la rua infantil, amb Leru Leru i DJ Lerele. Començarà a 2/4 de 12 a la plaça de la Font i acabarà a Cal Llovet, on Manuletti farà un espectacle infantil que tancarà la festa.

El regidor de Cultura, Agustí Comas, fa una crida a la participació: «Tenim ganes que el poble s’ompli de festa, però l’hem de viure sent prudents i respectant les mesures».