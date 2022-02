L’observatori astronòmic de Castelltallat és des d’avui Espai amb cel nocturn de qualitat, un distintiu que atorga la Generalitat i que en aquests moments només tenen els municipis de Saldes (2017) i de Rupit (2020). Dos més, els observatori del Montsant i del Montsec, que estan tramitant la qualificació. Ahir a la tarda, el director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Marc Sanglas, va lliurar la distinció a l’alcalde de Sant Mateu de Bages, Pep Junyent, en un acte que va tenir lloc a l’església de Sant Miquel de Castelltallat, al costat de l’observatori. Hi van assistir una trentena de persones.

La declaració de l’Observatori Astronòmic de Castelltallat com a Espai amb un Cel Nocturn de Qualitat (ECNQ) és una figura de protecció que posa en valor l’espai des del punt de vista mediambiental i de la contaminació lumínica, però al mateix temps vol ser un impuls per a una zona d’un alt interès natural que ja és en part destinació turística. L’eslgésia, l’observatori, el paisatge i la natura de la Serra de Castelltallat conviden, com recordava ahir Sanglas a tenir una proposta per a un turisme tranquil, de qualitat, que valori el medi en el que es mou.

La distinció l’ha atorgat la Generalitat, però el treball previ que marca el camí a seguir és dels tècnics de la Diputació de Barcelona que han donat el suport al municipi des del punt de vista tècnic per poder fer la petició. Aquesta estforç i col·laboració entre administracions i el fer costat als municipis de pocs habitants també va ser destacat ahir per l’alcalde de Sant Mateu de Bages, Pep Junyent.

La declaració de Cel Nocturn de Qualitat s’aplica en espais on es considera convenient preservar la qualitat del cel nocturn a causa de les seves característiques singulars, com ara els espais d’interès natural, els entorns d’observatoris astronòmics, o les àrees urbanes que inclouen parcs, zones enjardinades o espais similars.

La protecció ha d’anar acompanyada d’un pla d’actuacions que inclogui la millora de l’enllumenat exterior de la zona, activitats de sensibilització ambiental i promoció del turisme sostenible al voltant de l’observació del medi natural nocturn.

Sanglas es va mostrar «molt satisfet» de poder lliurar a l’Ajuntament «un distintiu que reconeix la qualitat excel·lent del cel de Sant Mateu i que, a més, significa un compromís, a través del Pla de prevenció de contaminació lumínica, de dur a terme accions per millorar i modernitzar l’enllumenat municipal».

El director general ha volgut destacar «el doble efecte positiu del pla» ja que «d’una banda, permet reduir la contaminació lumínica i de l’altra, reduir el consum energètic, que és una bona manera de lluitar contra el canvi climàtic».

El municipi ha estat treballant durant els últims anys en l’actualització de l’enllumenat, tenint en compte totes les vessants ambientals: minimització de la contaminació lumínica i reducció de l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. Ara, l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages està en procés d’adequació de l’enllumenat públic a tecnologia LED. Concretament, la tipologia de làmpada escollida ha estat la coneguda com a LED PC-Ambre (de totalitat de llum ataronjada), que aconsegueix importants estalvis.