A Navàs, torna el Carnestoltes Reganser després del parèntesi de l’any passat per la pandèmia. Com ja és habitual, se celebrarà una setmana més tard de la data pròpia de Carnaval i la festa es viurà el dissabte 5 de març a la tarda.

El format s’ha adaptat a la situació marcada encara per la covid, i no hi haurà final de festa al pavelló esportiu. El context fa que aquest any no s’esperi una participació tan nombrosa com altres anys, tot i que des de l’organització fan una crida a petits i grans a disfressar-se i passar-s’ho bé. Fins ahir hi havia apuntades quatre comparses grans.

Es farà la tradicional cercavila pels principals carrers del poble, que començarà a 2/4 de 5 de la tarda. El punt de trobada per a les comparses, colles i persones participants serà a la plaça de l’Ajuntament, des d’on arrencarà la rua amenitzada per les xarangues Diabòlics i Trastokt’s Street Band. El recorregut acabarà a la plaça de l’Ajuntament, on hi haurà actuació infantil amb El Gripau Blau, el pregó de la Reina Carnestoltes, concurs de disfresses i berenar per a tots els assistents.