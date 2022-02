El restaurant Bages964 de l’Oller del Mas de Manresa acollirà dilluns vinent la segona trobada de productors i cuiners de la comarca. Un esdeveniment que posa en contacte elaboradors i restauradors del Bages per enriquir-ne mútuament el potencial gastronòmic.

Promogut per Bages Impuls i Proper, aquesta trobada presentarà enguany un total de dotze productes locals (entre carns, llegums, formatges, mels, vins, cerveses, olis, pa...) i es faran tastos preparats per diferents cuiners del Bages, i presentats per Benvingut Aligué. Plats de la cuina d’hivern, de la cuina del xup-xup, per reivindicar la figura del cuiner manresà Ignasi Domènech. El certamen tindrà lloc de 5 a 7 de la tarda. Per assistir-hi cal fer reserva prèvia.