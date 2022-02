«En teníem moltes ganes, de tornar a viure el que sempre hem viscut junts aquí, de tornar a la normalitat. Han estat gairebé dos anys molt durs, molta de la gent que ara som aquí no ens hem vist durant tot aquest temps». Les breus paraules que ha pronunciat Joan Francesc López de los Mozos, representant de la junta de l’Associació de la Gent Gran de Sant Fruitós, resumeixen perfectament el que ha suposat la jornada de divendres, el dia de la reobertura de l’Esplai, tancat des del 14 de març del 2020, a conseqüència de la pandèmia.

Aquest divendres ha reobert portes i ho ha fet amb una imatge renovada, sobretot de la cafeteria, que és l’espai d’accés des del carrer, i a la qual s’hi ha afegit una espaiosa terrassa exterior, amb la que es connecta mitjançant una gran vidriera. Una cafeteria que, a més, a partir d’ara gestionarà la Fundació Ampans. L’Esplai obrirà cada tarda, tots els dies de la setmana.

L’alcaldessa, Àdria Mazcuñán, ha destacat precisament que amb la feina feta en els darrers mesos «hem volgut aconseguir crear un espai on tots ens sentim a gust, però que també es faci evident que és obert al poble [la cafeteria és oberta al públic general]. Perquè si hi pot participar tothom té molta més vida».

Col·laboració amb Ampans

Mazcuñán també ha posat en relleu l’acord de col·laboració amb Ampans per dur la cafeteria, «la qual cosa ens compleix un doble objectiu: allibera la gent de l’esplai d’haver de ser-hi cada dia i fomentem la inclusió, perquè aquest serà un punt de trobada i intercanvi entre la nostra gent gran, la gent d’Ampans i el poble en general».

La regidora d’Atenció a les persones, Cristina Múrcia, ha volgut explicar per què no s’havia reobert abans l’equipament i ha argumentat que «volíem crear un espai acollidor i les coses s’han de fer ben fetes. El que hi hem destinat era el temps necessari perquè l’Esplai s’obri com ho fa, modernitzat i amb la col·laboració d’Ampans».

Sense esmentar-ho explícitament, Múrcia ha contestat a les crítiques del grup municipal Gent fent Poble, que en un comunicat ha expressat la seva satisfacció perquè el centre hagi reobert, alhora que ha lamentat que ho hagi fet amb el que considera un retard, perquè «fa més de quatre mesos que la majoria dels esplais i casals de la gent gran de la comarca estan oberts». I ha considerat una «excusa» que s’argumentés que s’estava adequant, just quan es podia reobrir després de mesos tancat.