El ple de Sant Joan de Vilatorrada ha aprovat aquest dijous en la sessió ordinària la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com a plusvàlua.

Aquesta modificació permetrà bonificar el 90% la quota de l’impost quan el traspàs és a favor dels cònjuges, i fins al 60% quan ho és cap als fills o filles. Anteriorment, la bonificació que hi havia a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada en l’impost de la plusvàlua era del 10%.

El punt ha sortit aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern (Alternativa per Sant Joan i el Partit Socialista de Catalunya), Esquerra Republicana de Catalunya i de Ciutadans i l’abstenció de Compromís amb Sant Joan. Junts per Catalunya hi ha votat en contra. Tant l’abstenció de Compromís com el vot contrari de Junts ve derivat per l’increment del tipus de coeficient i que afectarà a la compravenda de pisos.

Suport al poble ucraïnès

En aquest mateix ple, l’alcalde Jordi Solernou ha començat transmetent el seu suport al poble ucraïnès arran de l’atac de Rússia que ha començat la matinada del dijous. L’alcalde ha volgut fer una menció especial als habitants ucraïnesos del municipi i ha expressat el suport a ells i als seus familiars.

A més, Solernou ha explicat que al matí va poder parlar amb una representant de l’Associació Ucraïna al Cor del municipi per mostrar personalment i en nom de tot el consistori el seu suport i ajuda en tot el que sigui necessari.