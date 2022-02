Artés tornarà a celebrar enguany la fira multisectorial, que acumula dos anys d’excepcionalitat per la pandèmia. La que en serà la 61a edició tornarà a ser presencial, el cap de setmana del 23 i 24 d’abril. El 2020 es va haver de suspendre per complet, ja que s’esqueia en ple confinament, i el 2021 se’n va fer una edició virtual, a causa de les mesures restrictives que hi havia vigents. Aquesta vegada, la comissió organitzadora es prepara per recuperar la normalitat i ja està ultimant els detalls de la programació.

Fonts de l’organització han destacat que la fira tornarà a tenir en el sector de l’automoció i la maquinària agrícola i industrial els seus principals reclams, si bé hi haurà expositors d’altres àmbits que reforçaran el seu caràcter multisectorial. En paral·lel hi haurà tot un ampli ventall d’activitats culturals que en la jornada de dissabte conviuran amb les de la diada de Sant Jordi, amb la qual enguany coincidirà i que ampliarà les propostes de la jornada. Tot el recinte firal i altres punts d’interès es podran recórrer amb el tren de fira, una iniciativa que introdueix la Unió de Botiguers d’Artés. Enguany també es vol consolidar l’espai destinat a la sobirania alimentària, que s’havia començat a introduir en les edicions prèvies a la pandèmia. Fonts de la comissió organitzadora destaquen que «el retorn a la terra i a les formes de vida més sostenibles és gairebé una obligació en un context d’emergència climàtica i de defensa de drets». Per això s’amplia l’aposta, que se celebrarà a la plaça de l’Església amb tota una oferta de productors de proximitat, i on també tindrà lloc la Fira de la Cervesa Artesana. Una altra de les activitats que es vol fer créixer, complementant la importància que té per a la fira el món del motor, és la de l’automoció antiga. En una iniciativa de l’Associació d’Empresaris del Polígon d’Artés, el polígon acollirà una trobada de cotxes clàssics, amb la col·laboració del Clàssic Motor Club del Bages. Així mateix, torna la històrica trobada de motos antigues amb aficionats del Bages i el Lluçanès amb la col·laboració de Moto Club Manresa. Tot plegat reforça el pes d’aquest sector en un certamen que, als seus inicis, estava dedicat exclusivament al vehicle d’ocasió, i duia el nom de Fira del Vehicle Usat. L’aposta per la digitalització iniciada en l’edició anterior de la fira es manté, de manera que els participants disposaran d’una doble plataforma promocional. D’aquesta manera, a banda d’exposar el seu producte als carrers, els expositors que ho desitgin ho podran fer també en un estand virtual al web fira.artes.cat. L’organització confia que, malgrat el contratemps i les dificultats que han suposat per a molts la pandèmia, la Fira d’Artés «pugui recuperar la seva esplendor i continuar consolidant-se com una de les més multitudinàries del Bages».