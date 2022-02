Després de l’arribada del rei Carnestoltes dijous al vespre, ahir el Carnaval de Sallent va dedicar la jornada als més menuts del poble, que van demostrar que també tenien ganes de recuperar la gresca amb una festa dissenyada al seu gust. El parc Pere Sallés va ser el centre del carnaval infantil, on la quitxalla es va trobar de nou amb el seu peculiar rei Carnestoltes: el Pollanstrunski. Una rua, un dinar popular i una gimcana van ser els actes principals de la festa.

La versió infantil del Carnaval sallentí va arrencar al migdia amb l’arribada de la comitiva que acompanyava el Pollanstrunski, que va sorprendre els assistents entrant al parc Pere Sallés amb una espectacular limusina. Després d’un petit discurs d’inici de festa, a càrrec dels representants del «Mini Carrilet» (el planter del Carrilet, entitat que organitza la festa), hi va haver el ball del gegant Maqui, acompanyat dels minimaquis, petites versions d’aquesta figura que han confeccionat els menuts del poble.

Tot seguit, va engegar la rua de disfresses animada per una xaranga i per una gran banda de l’Escola de Música de Sallent, plena de petits músics locals, que van omplir de gresca el centre de la població. Després del parèntesi de la pandèmia, les mascaretes van donar pas a les disfresses. Els actes es van completar amb un dinar i, ja a la tarda, es va fer una gimcana i un final de festa per acomiadar el rei Carnestoltes.

Aquest any el carnaval infantil va agafar una rellevància especial perquè, per primer cop, el van organitzar els mateixos infants, amb la col·laboració del Carrilet i l’agrupament Roques Albes. Així, van tenir una festa a la seva mida i al seu gust.