Súria posarà en marxa aquest dilluns les obres de la primera fase de la urbanització dels carrers Sant Sebastià i Sant Jaume, un projecte històric i que es preveu anar culminant progressivament. Aquesta primera intervenció tindrà una durada aproximada de cinc mesos i obligarà a aplicar restriccions de mobilitat.

En concret, els treballs que començaran la setmana vinent es desenvoluparan fins a l’encreuament amb el carrer Sant Jaume, incloent-hi la plataforma superior del futur centre social del barri, les escales de connexió amb el tram final sud del carrer Sant Jaume, la rampa existent i el carreró que enllaça amb el carrer Àngel Guimerà.

Les obres d’aquesta primera fase permetran l’eixamplament del primer tram del carrer de Sant Sebastià i la millora del radi de gir a l’inici d’aquest tram; crear una zona per a vianants amb graons en el tram més ample del vial; fer les renovacions i millores de les xarxes de sanejament, aigua, electricitat, telecomunicacions, enllumenat públic i gas; habilitar noves zones verdes i impermeabilitzar els forjats que actuen com a coberta del futur equipament veïnal de la zona. La segona fase serà la urbanització de la plataforma intermèdia que donarà accés al futur equipament veïnal, així com l’escala de connexió. La tercera se centrarà en la urbanització del carrer Sant Jaume, des de l’extrem sud executat en la fase 1 fins a l’encreuament amb el carrer Sant Sebastià. L’última consistirà en urbanitzar la resta del carrer fins a la placeta Sant Jaume, així com del carrer de la Salut fins al carrer d’Àngel Guimerà i del carreró entre aquest darrer i la placeta.