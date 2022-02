L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet preveu dur a terme aquest any la museïtzació dels espais renovats del conjunt monumental de Castellet. A final de l’any passat, van culminar els treballs de rehabilitació de l’ermita, la casa de l’ermità i la torre, i ara el consistori treballa per poder fer visible el complex. La museïtzació de Castellet forma part del paquet d’inversions del pressupost previst per a aquest any, que acaba d’aprovar l’Ajuntament, i que s’enfila fins a 10,2 milions d’euros.

El consistori santvicentí va acabar el mes de novembre passat una part important de les obres de rehabilitació del conjunt històric i monumental de Castellet. D’aquesta manera, es van finalitzar els treballs que han permès actuar a l’ermita, a la casa de l’ermità i a la torre, uns espais que es preveu fer visitables a final d’any. Abans, però, es vol rehabilitar part dels murs perimetrals del turó per garantir la seguretat de les visites i museïtzar els espais renovats. Per al projecte d’aquest darrer punt, el pressupost d’enguany preveu una inversió de 80.000 euros, 65.000 dels quals es finançaran a través de la Diputació de Barcelona i la resta amb aportació municipal. L’ermita es destinarà bàsicament a ser un espai per a concerts i activitats culturals, i la museïtzació es concentrarà bàsicament a la casa de l’ermità com a futur espai dedicat a explicar el propi conjunt de Castellet i la seva vinculació amb l’entorn. Pel que fa a la torre, se n’ha adequat l’interior amb una escala per poder accedir al capdamunt, de manera que farà de mirador de tot aquest entorn geològic, i també amb plafons explicatius. En matèria d’inversions, el pressupost de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per a aquest 2022 preveu una partida d’una mica més d’un milió d’euros en què inclour, a banda de la museïtzació de Castellet, la urbanització del carrer d’Armengol (150.000 euros) i la construcció del col·lector del polígon Les Vives-Casacoberta (77.234 euros). També es potencien les millores als equipaments municipals (instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la biblioteca, renovació de la façana de l’escola Sant Vicenç i adequació de l’Espai Impuls SVC per tal que pugui programar cursos del SOC) i les accions de millora als parcs, jardins i altres espais públics. El pressupost també inclou la partida per executar el vial d’accés a la C-55 en sentit sud, una obra que executarà la Generalitat i que s’ha endarrerit pels tràmits jurídics amb els propietaris dels terrenys. L’Ajuntament de Sant Vicenç ha aprovat en el marc del ple de febrer el pressupost d’aquest 2022, que arriba als 10.225.000 euros, una xifra que es manté lleugerament per sobre respecte de l’any passat. Els números han estat aprovats amb els vots favorables de l’equip de govern (Esquerra i PSC), el suport de Sant Vicenç de Castellet En Comú i el vot en contra de l’oposició (Junts). La regidora d’Hisenda, Míriam Rubio, ha explicat que «els números reflecteixen la recuperació de l’activitat de les regidories, que van tornant als nivells anteriors a la situació de pandèmia en els àmbits socioeconòmics, d’atenció a les persones i cultural, i amb especial força en matèria d’emprenedoria, medi ambient i turisme». Pel que fa als ingressos, el consistori ha informat que la nova llei de les plusvàlues suposa deixar d’ingressar més de 132.000 euros, una xifra que es corregeix parcialment amb els diferents ajuts extraordinaris de les administracions.