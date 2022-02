Súria ha recuperat l’animació del Carnestoltes aquest dissabte 26 de febrer, després del parèntesi de l’any passat a causa de la pandèmia. La rua ha omplert el centre de la vila de disfresses, música i color, en una festa que ha continuat amb animació infantil, sopar i ball disco al Pavelló Municipal d’Esports. En aquesta edició de represa, el Carnestoltes s’ha caracteritzat per l’alta participació de famílies, joves i infants, i per una gran varietat de disfresses, tant per part de les comparses com de totes les altres persones participants.

La rua del Carnestoltes va sortir des del barri de Sant Jaume, encapçalada per una batucada i una carrossa de tancament amb l’actuació del DJ Cristian Hoock. El recorregut ha passat pels carrers Àngel Guimerà, Salvador Vancell, González Solesio, carretera de Balsareny, carrer Ernest Solvay i avinguda de l’Ajuntament, per tornar a la travessia principal, plaça de Sant Joan i carrer Ignasi Abadal. Després de la rua ha tingut lloc una sessió d’animació infantil al Pavelló Municipal d’Esports a càrrec d’Esquitx Lleure, amb repartiment de coca i xocolata. Posteriorment s’hi ha iniciat el sopar del Carnestoltes, amb un sorteig per a totes les persones participants. La fi de festa és un ball disco al Pavelló, amb Fundación Ibiza, DJ Sergi_B i Cristian Hoock.