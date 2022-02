Aquest matí s'ha iniciat la recollida de material per ajudar el poble d'Ucraïna, tant la població refugiada com les persones que queden a dins de l'estat d'Ucraïna. Durant tot el matí hi ha hagut aportacions i ja s'ha traslladat a material cap a Barcelona des d'on s'organitzen els camions per traslladar-ho fins a la frontera de Polònia. La població ucraïnesa viu amb màxima preocupació tant el conflicte com l'inici de les negociacions per aconseguir la pau, que haurien començat aquest matí.

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i l'Associació Ucraïna al Cor, per la seva part, han organitzat la recollida de material. Han establert que recolliran els matins de 9.00 a 14.00 hores i a la tarda de les 17.00 a les 20.00 hores en l'antic Jutjat de Pau (davant de Correus) de l'Ajuntament de Sant Joan. A hores d'ara, segons expliquen els responsables de la recollida, el què més necessiten és aliments i medicaments. D'altra banda, davant la gravetat del conflicte armat, aquest dimarts a les 19.00 de la tarda a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada es farà una concentració en suport al poble ucraïnès. Aquest cap de setmana ja hi ha hagut una manifestació dels ucraïnesos pel centre de Manresa. I la comunitat religiosa va fer una missa, amb la presència del bisbe de Vic, Romà Casanoavas , a Sant Joan,