El projecte per posar en marxa un habitatge cooperatiu amb 18 pisos a Sallent no ha aconseguit el suport necessari i es troba, segons el consistori, «en standby». Nou mesos després que es llancés la proposta, els promotors no han aconseguit incorporar els socis suficients perquè es pugui engegar i, tot i que no es descarta del tot, paral·lelament l’Ajuntament de Sallent estudiarà altres alternatives d’habitatge a l’edifici municipal del carrer del Bisbe Valls, que es volia destinar a aquest model residencial.

Després de realitzar diversos actes per atraure persones que poguessin sumar-se a la iniciativa, els promotors (la cooperativa barcelonina La Dinamo, amb el suport de l’Ateneu de la Catalunya Central i de l’Ajuntament de Sallent) van fer el mes de gener passat una última crida als possibles interessats que, finalment, no ha prosperat. Tot i que es disposava d’un petit grup motriu que volia tirar endavant el projecte, aquest no era suficient perquè la reconstrucció de l’edifici pogués ser viable. Segons els regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Sallent, Miquel Estruch, la proposta, que no queda descartada del tot, es troba «en standby i el que mirarem ara és un possible canvi en el model però no en el destí, el projecte continua endavant perquè a Sallent necessitem habitatge i és la nostra prioritat». Estruch assegura que «fins ara ens centràvem amb un nou model, que era el cooperatiu, al qual no estem acostumats, però ara paral·lelament mirarem d’obrir-ne d’altres perquè sinó se n’engega un, es pugui fer l’altre». El projecte d’habitatge cooperatiu de Sallent es desenvoluparia a l’edifici situat al carrer del Bisbe Valls, cedit en usdefruit per part de l’Ajuntament a la cooperativa per a 75 anys prorrogables. La previsió seria adequar-lo mitjançant una rehabilitació integral de l’immoble que donaria lloc a 18 habitatges, dos dels quals se cedirien a l’Ajuntament. Ara, el consistori preveu buscar altres models perquè, si s’acaba descartant el cooperatiu, l’edifici es pugui destinar igualment a habitatges.