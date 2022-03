Bages Turisme ja té a punt el programa de Tallers de Turisme per aquest any, un seguit d’accions de formació gratuïtes per al sector turístic amb l’objectiu de millorar el posicionament tant de les empreses com de la pròpia destinació. Enguany es faran 4 tallers, tots ells en format virtual. El primer tindrà lloc el dia 30 de març i anirà sobre plans d’igualtat al sector turístic. Aquest taller forma part de les sessions de formació obligatòries que han de fer les empreses que vulguin acreditar-se amb el segell Biosphere de Turisme Sostenible.