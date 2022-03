Els equips d’atenció primària de la Regió Sanitària de la Catalunya Central (RSCC) ja ofereixen la prescripció infermera, a través de la qual els professionals d’infermeria acreditats poden prescriure tractaments amb signatura pròpia i mitjançant la recepta electrònica. En poc més d’un any des de la seva implantació i fins al dia 13 de febrer passat s’han prescrit un total de 8.270 tractaments. El desplegament es va iniciar a l’atenció primària i, per tant, és on s’ha realitzat major nombre de prescripcions.

Respecte als medicaments que estan autoritzats a prescriure hi ha, entre d’altres, protectors gàstrics, analgèsics, antiinflamatoris, productes per a la tos, les vitamines o els suplements minerals. Les prescripcions més habituals a la RSCC són les relacionades amb productes sanitaris (52,54%). Quant als medicaments, el gruix correspon a analgèsics (36,82%), seguit d’antiinflamatoris (4,61%), suplements minerals (1,46%), productes per a la tos (1,06%), fàrmacs usats en la dependència a la nicotina (0,88%) i mucolítics (0,77%). A fi de poder signar la prescripció en el format de recepta electrònica, cal que els professionals tinguin l’acreditació prèvia corresponent. Precisament, des que es va posar en funcionament, ara fa poc més d’un any, s’han acreditat 355 infermeres i infermers de la RSCC: 130 professionals a la comarca del Bages, 109 a Osona, 81 a l’Anoia, 27 al Berguedà, 5 al Moianès i 3 al Solsonès. La prescripció electrònica amb signatura pròpia era una reclamació històrica de la professió, ja que permet millorar la qualitat de l’atenció i disminuir la duplicitat de visites i les esperes de la ciutadania. El procés per obtenir l’acreditació és llarg i complex i s’ha anat desplegant per tot el país de manera progressiva.