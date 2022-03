Restauradors del Bages han signat el Manifest per una alimentació sostenible, elaborat per la Fundació Alícia a final de l’any passat, en el marc de l’any de la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible. D’aquesta manera, els cuiners de la comarca es comprometen a vetllar per la salut de les persones, treballar arrelats al territori, ser proactius en la defensa del medi ambient, combatre el malbaratament alimentari i esdevenir prescriptors entusiastes dels productes locals.

La signatura es va fer aquest dilluns en el marc d’una trobada entre productors locals i cuiners del Bages, organitzada conjuntament per Bages Impuls i Proper, que va tenir lloc al restaurant Bages964, de l’Oller del Mas, i que va reunir prop de setanta persones. El director de la Fundació Alícia, Antoni Massanés, va presentar el manifest assegurant que «es va fer pensant no en què sigui d’uns o altres sinó perquè representi tots els actors del sistema alimentari». Després que els representants dels catorze restaurants presents signessin el manifest, també es van afegir a la signatura els productors presents, expressant així el compromís col·lectiu que reclamava Massanés. Es preveu que també signin aquest manifest la resta de restaurants que estan adherits a les Temporades Gastronòmiques del Bages que es promouen des de Bages Impuls. Modernitat i tradició es donen la mà als fogons de la comarca La trobada a l’Oller del Mas, a més de la presentació d’una dotzena de productors , va escenificar també un canvi de tendència que s’està donant als fogons dels restaurants del Bages, que conjuga modernitat i tradició. L’acte va tenir com a mestre de cerimònia el xef de Ca l’Aligué, Benvingut Aligué, i va comptar amb els cuiners Ignasi Sala, del Mas de la Sala, de Sallent, i de Cristian Domínguez, de La Barca de Monistrol. Els altres tres cuiners tenen en comú la seva joventut, la seva bona preparació i la seva ambició per fer propostes atrevides: Marc Parareda, de la Masia de Sallent, Jordi Perich, de Cal Carter de Mura, i Àlex Portales, del restaurant Bages 964. Els tastos també reivindicaven la tradició de la cuina catalana i la figura del xef manresà Ignasi Domènech.