L’Ajuntament de Santpedor ha programat un seguit d’actes per commemorar el Dia de la Dona, que començaran aquest dissabte i s’allargaran fins al 22 de març, amb la col·laboració de diversos col·lectius i entitats del poble. La regidora d’Igualtat, Núria Martínez Amat, explica que «l’objectiu és arribar al màxim de població i per això aquest any s’ha apostat per la diversitat d’actes per aconseguir que tothom es pugui sentir identificat per rememorar aquest dia». Dissabte hi haurà la visita guiada Les dones santpedorenques i la Séquia i un concert amb Mabel Flores.