L'abat de Montserrat, Manel Gasch, ha fet una crida a la reflexió davant la invasió russa a Ucraïna i ha demanat que es posin les persones "al centre". "No ens agrada la invasió, i tampoc veiem tan clara, tan neta i tan lliure d'interessos les respostes", ha lamentat Gasch durant l'homilia que ha pronunciat aquest dimecres a la Basílica de Santa Maria de Montserrat. En aquest sentit, l'abat ha dit que la situació d'Ucraïna pot ser un "toc d'atenció" en altres situacions mundials on, ha dit, les persones no són al centre. Les tropes russes continuen avançant en territori ucraïnès i la invasió ja ha provocat la mort de més de 2.000 civils, segons el servei d'emergències d'Ucraïna.