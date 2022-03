Coincidint amb la festivitat dels patrons de la vila Cardona donarà el tret de sortida aquest diumenge als actes commemoratius del 625è aniversari de la consagració del temple gòtic de Sant Miquel. L'ofici solemne en honor als Sants Màrtirs de Cardona, Celdoni i Hermenter, donarà el tret de sortida, diumenge al matí, a un calendari d'activitats que s’estan acabant d’ultimar i que inclouran celebracions populars i litúrgiques, conferències, concerts i sortides al llarg del 2022. Uns actes que tindran continuïtat els anys successius amb les efemèrides centenàries de l’arribada de la imatge de la Mare Déu del Patrocini i les relíquies dels Sants Màrtirs a Cardona.

Diumenge a la tarda, el cardoní Àlex Tripiana, de la Fundació Cardona Històrica, farà una visita guiada al temple per redescobrir la seva història centenària i el seu llegat patrimonial. Una activitat gratuïta i oberta a tothom, que s'iniciarà a les sis de la tarda, a l'entrada del temple parroquial.

L'església de Sant Miquel de Cardona

L'església gòtica de Sant Miquel ocupa el mateix indret on hi havia hagut un temple romànic, documentat des de l’any 1013. Cap a la fi del segle XIII i començament del XIV s’iniciaren els treballs per bastir el temple gòtic, que fou consagrat solemnement el 13 de juny de 1397. Des d’aleshores, l'església ha sofert nombroses intervencions, reformes, ampliacions, saqueigs i restauracions.

Es tracta d’un edifici de nau única, amb tres trams i un absis poligonal. Al sud hi ha una porta inconclusa i al costat nord una segona porta gòtica, amb arquivoltes i decoració força desgastada. A l'interior, són també interessants les claus de volta decorades.

Bona part del seu valuós mobiliari es va perdre en el decurs dels segles, però encara s’hi poden veure algunes obres d’interès. Entre d’altres, la imatge gòtica de la Mare de Déu del Patrocini, el Retaule de Santa Anna, la Mare de Déu i sant Amador i el Retaule del Sant Esperit de Pere Vall. A la cripta, edificada al segle XVI, s'hi veneren les relíquies dels Sants Celdoni i Hermenter.